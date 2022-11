David Silva y Millonarios ya pasaron la hoja: en la mira Santa Fe

Millonarios festejó y ya pasó la página del triunfo de Copa BetPlay contra Junior, donde consiguió el título, remontando el marcador para un 2 -1 en el global. El festejo de la afición azul y de los jugadores se extendió en la noche.



Ahora, son conscientes que el camino sigue. En la mira, ahora tendrán el arranque de los cuadrangulares, cuando se enfrenten a Santa Fe, en un partido para la expectativa, por ser la primera jornada de las seis, que determinará al finalista del grupo A.



David Macalister Silva, autor del gol del triunfo en la final contra Junior, habló con El Vbar de Caracol Radio, sobre los momentos vividos en la final, pero, con la mente ya pensando en Liga.



Momento del gol de título: el profe nos pidió la media distancia, por el clima, la cancha rápida. Normalmente mi primera opción es el pase, levanto la cabeza buscando el pase, conduzco y si no lo veo claro, pateo. Tomé la decisión, no vi y me tocó levantarme para ver que entraba.



Sensación de jugar en la primera línea de volantes: bien, contento. Es una posición donde jugué muchos años. El profe me sacó de esa posición y me volvió a poner. Lo que pasa es que casi toda la vida lo hice, yo salí de esa zona en el 2014, cuando Gamero decidió adelantarme.



Análisis del cuadrangular: será muy duro. Luchado, pero creo que hay capacidad para enfrentarlo, para salir adelante. Ya el gozo fue anoche, hoy hicimos recuperación. Será complejo por los clubes. Si tenemos la mentalidad fuerte, que somos capaces de reponernos y de no perder el formato, podemos hacer cosas importantes.



Penal de Luis Carlos y si prepararon penaltis en caso de llegar a esa instancia: Álvaro estudió eso, era una opción. Todo lo que se hace en la cancha, se trabaja. Con la pelota quieta, el profe dice que están los dos Ruiz. Daniel lo falló en el duelo anterior, pero ellos son los llamados a tomar la pelota.

Paciencia para encontrar los goles: si, fue vital tenerla y circular la pelota. Sabíamos que tendrían defensa de cinco, que los extremos tenían que fijar a los laterales, para entrar por la mitad y que circulara. Fue un trabajo de paciencia, llevar el balón de un lado a otro para encontrar el espacio.



Momentos complicados y los resultados anteriores: no se nos venían dando. Donde hubiera sido un marcador adverso, el final no hubiera sido feliz para nosotros. Hoy hay que valorar la oportunidad de jugar los partidos, independiente de los resultados. Uno toma las decisiones dentro de la cancha.