Mario Vanemerak 'acabó' con Millonarios: 'lo toman como equipo chico'

La actualidad de Millonarios en el arranque del 2022 ha estado más movida de lo normal, no precisamente por los fichajes, sino por las polémicas declaraciones por parte de Gustavo Serpa, sobre la política de contrataciones, salidas de jugadores fundamentales y la reacción de los aficionados embajadores en las redes sociales.



Una de las voces autorizadas es la de Mario Vanemerak, exjugador, campeón y exentrenador de Millonarios. El argentino habló con Red + Noticias, acerca de su perspectiva de la situación de los azules “Como todos los años, renegando, preocupándose. No le meten la mano al equipo, no traen refuerzos de categoría. Siempre es lo mismo, llegan los torneos y nos lamentamos por qué no somos campeones”.



Además, agregó “la verdad siempre siguen siendo un fracaso los dirigentes de Millonarios, porque lo toman como un equipo chico. No sé qué quieren hacer con el equipo, si lo quieren acabar. Cada vez es peor lo que hacen, especialmente Serpa y Camacho, los que están vinculados. Han desangrando la institución y la grandeza de Millonarios. Podemos llegar a una semifinal, pero no pasamos de ahí. Mientras los dirigentes sigan pensando así, Millonarios será un equipo más chico”.



El exjugador concluyó con la crítica hacia los directivos, al manejar la institución “No tienen ni idea de cómo manejar un equipo profesional. Millonarios es el más laureado y el de mejor marca, se puede endeudar y paga lo que quiera, porque la gente responde”.