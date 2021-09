No solo los golazos: Millonarios, generador y con solidez en la mitad

Millonarios consiguió su séptimo triunfo en la Liga BetPlay Dimayor al derrotar al Huila en un partido que estuvo marcado por el gran volumen en ataque por parte de los de Gamero. Poco pudo hacer la zona defensiva para evitar la embestida de los bogotanos, que salieron desde el vamos a buscar el resultado.



Y es que los puntos altos del cuadro bogotano son varios, desde la defensa, mediocampo y ataque. La resolución y el gran volumen ofensivo para mantener el dominio fueron constantes para que Millonarios pudiera sacar los tres puntos. Pese al descuento, los embajadores no pasaron mayor complicación en el encuentro contra Huila.



Para FUTBOLRED, estos son los puntos a destacar del triunfo 3 a 1 de Millonarios contra Huila.



Volumen ofensivo: Millonarios fue claro dominador en este aspecto, desde el arranque, buscó golpear y marcar rápidamente. En los pies de Mojica se encontró la llave del gol al minuto 10. En total fueron seis remates directos al arco por parte de los bogotanos, además de 17 desviados. Geovanni Banguera fue el culpable de que el triunfo fuera mucho más abultado, siendo vital desde el primer tiempo. El desgaste hizo que los embajadores regularan su ataque luego del minuto 30, para buscar generar con toque y más pausa.



Juego de bandas: la salida de Román y Perlaza por derecha e izquierda respectivamente le dieron un plus al ataque azul, no solo por los golazos que marcaron, sino por dar la apertura por banda para llegar hasta el fondo, además, combinándose con los extremos (Ruiz y Rivaldo) que entraron a cortar por dentro, para entenderse con los jugadores que estaban por el carril interior (Uribe, Mojica y Silva). También aportaron también en defensa, especialmente en la zona de Peralza, logrando gran entendimiento con Emerson para hacer coberturas.



Otro factor para enaltecer el trabajo desde la salida y el ataque de los dos laterales es que se adaptan fácilmente al juego interior que Gamero viene implementando con los embajadores, para ganar en volumen en la zona de creación y finalización.



Daniel Giraldo: su entendimiento con Steven Vega le permite ser el jugador que se adelanta para aportar a la creación del juego. Asistió a Mojica para el primero y realizó un movimiento de distracción para dejar pasar el balón a Román, quien anotó el segundo. Difícilmente Gamero cambie la primera línea de la zona dos, teniendo en cuenta que Giraldo también entró bien en la zona de coberturas y de destrucción del juego rival. El volante realizó un total de 36 pases, con un porcentaje de efectividad del 81%.



Juan Pablo Vargas: el tico viene haciéndolo costumbre, con Llinás se entienden perfectamente al momento de hacer los movimientos defensivos. Fue el jugador con más toques con la pelota, un total de 73 ocasiones, mostrando que puede salir desde abajo con la pelota al piso. No se le ve lento, también con un alto porcentaje de precisión en los pases (81%).