Millonarios no traicionó su estilo ante la individualidad de Nacional

Fútbol colombiano, uno de esos partidos que quedará para el recuerdo, por ser uno donde ambas escuadras mostraron sus propuestas ofensivas, en su estilo, para lograr la victoria. No habrá queja alguna, por parte de los espectadores en el Atanasio Girardot, televidentes y aficionados de Millonarios; vieron un espectacular juego de lado y lado.



Alberto Gamero y Hernán Darío Herrera lo dijeron en sus respectivas ruedas de prensa: fútbol intenso en su máxima expresión. Los visitantes, fieles a su estilo, lograron imponer condiciones, mostrándose más sólidos.



Estilo y modelo de juego consolidado: Millonarios en la cancha que sea, busca jugar de la misma manera. Imponer su estilo de juego en casa o de visita es una obligación. No es casualidad que sea el mejor equipo visitante de toda la Liga. Intensidad y ataque para buscar el arco rival, además, de someter al rival.



No fue la excepción en el Atanasio. Pese a que Nacional llegó y golpeo el área rival, hay una diferencia entre ambos, de proceso y consolidación de automatismos. Los de Gamero sacan ventaja de ello y ubican al juego como un colectivo, más que las individualidades, donde los verdolagas los superan. Partiendo del bloque compacto, dejaron ver la irregularidad de los paisas.



Medio campo, vital para el dominio de Millonarios en ataque y en el retroceso: el doble cinco (Pereira, Vásquez) se consolida cada vez más. El entendimiento para poder iniciar el juego es claro. Además, los azules aprovecharon la pasividad en la zona dos de Nacional, donde Larry siempre salió con la pelota al piso, sin mayor presión de Jarlan o Duque, que poco lucieron.



El mapa de calor de los dos, refleja su importancia, son jugadores de ida y vuelta. Aporte en el inicio de juego y en ataque, para luego formar un cerco defensivo, que en Millonarios, pocas veces ha sido penetrado.



Sumándole a esto, Vásquez y Pereira se integran perfectamente al ataque. Junto con Silva y Ruiz dominan la posesión, abren la cancha y fabrican el espacio. Los dos bogotanos marcan el punto diferencial, rompen el esquema rival, obligan al rival a salir de su zona para que los marquen. La habilidad tienta al contrario a cometer la falta, donde Ruiz ha encontrado la forma de eludir a los rivales.



Concentración en momentos cruciales: el ataque de Nacional obligó a Millonarios a retroceder, las marcas en el primer gol no se ajustaron, por la soledad de Jarlan para entrar. Además, el inicio de partido, con los dos goles anulados, no pintaban nada bien para los embajadores.