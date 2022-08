Álvaro Montero y el mensaje de los procesos en el fútbol colombiano

Millonarios vive momentos buenos en Liga y Copa BetPlay. Líderes del campeonato y con una buena ventaja en el segundo certamen, muy cerca de lograr el cupo a la gran final. Uno de los baluartes es Álvaro Montero, que fue de los mejores en el duelo de ida de las semifinales contra el Medellín.



El portero habló de los procesos en el fútbol colombiano, lo que han construido con Millonarios, en entrevista con el programa El Alargue de Caracol Radio.



Figuras los del campo, pocas veces le ha tocado a él: Es un punto que discutimos con Gamero. Entiendo la posición de Millonarios como club e idea, vas a encontrar puntos importantes. Todos los partidos resaltan Ruiz, Silva, Pereira, Llinás y demás, cuando tienes un esquema con bastantes artífices, será difícil que el portero sea protagonista. Es difícil que nos pase un duelo con bastantes llegadas.



Hay situaciones o acciones que determinan todo. En un mano a mano, si sacas el balón, el equipo se llenará de confianza. Es una situación anímica del complemento de toda la base de jugadores.



Proceso de Gamero: Felicito al profe, porque no todo entrenador hubiera asumido Millonarios, en un momento hostil. Soy creyente de consolidar proyectos deportivos en Colombia. No es solo luchar campeonatos, sino potenciar jugadores, estructurar un modelo de juego y demás. Es una situación que en nuestro fútbol se hace difícil, porque tienen el afán de jugar seis meses y quedar campeones, para luego durar varios años sin ganar.



El camino es estructurar proyectos, independiente donde se intenten formar, eso nos ayudará como jugadores, para llevar esa competitividad al fútbol del exterior.



Es algo que yo vi reflejado en Brasil y Argentina, ellos forman jugadores, independiente de querer competir o ganar. La mayor preocupación es formar jugadores, para evitar comprar a un costo alto. Estructuran una base en inferiores y que tenga la idea del plantel profesional, para cuando lleguen, se acoplen a ese sistema. Requiere tiempo. Hay clubes que apuestan por algo rápido, pero no es duradero. Vemos clubes que despuntan, ganan y luego desaparecen.