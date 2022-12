Alberto Gamero dio pistas para el 2023: ¿Interesado en Leo Castro?

Terminó el 2022 para Millonarios, con el empate a un gol contra Santa Fe, que lo dejó sin opciones de llegar a la final, tras la victoria de Pereira en Barranquilla. Momento de reflexiones y de analizar el futuro, para los azules.



Ahora, empieza el carrusel de rumores, sobre posibles jugadores que llegarán para el otro año, teniendo en cuenta que disputarán primera fase de Copa Libertadores.



En ese sentido, Alberto Gamero dio pistas, acerca de lo que se puede vislumbrar en el futuro. Además, siendo cuestionado por un jugador en específico, como lo es Leonardo Castro. “Siempre tenemos comité. Nos hemos sentado y hablado, estamos en conversaciones. Manejamos nombres, posiciones, no hay nada seguro. Estamos a la espera de hablar con ellos. El torneo sigue, la final está por jugarse entre dos grandes equipos, esto es de esperar”.



“No pensamos que pasara esto. Vamos a traer jugadores, pensamos que se necesitan unos refuerzos. Tenemos en cuenta qué hay una camada de jugadores. Queremos que los que vengan nos enseñen y aporten. Hay que fortalecer el grupo, pero tenemos una gran camada de jugadores que vienen pidiendo pista. No se traerá para olvidar los que están” agregó.



Ante la pregunta por Leo Castro, Gamero ni lo negó ni confirmó, dejando incluso para la especulación, sobre qué jugadores buscará Millonarios "Hay dos clubes en participación. No es que Castro venga para acá o que hayamos hablado con él. Quien diga que no quiere a Castro está loco, quien no quiere al goleador del fútbol colombiano. Si me dice que quiero a Castro, obvio, pero tiene competencia. No queremos interferir. Medellín tiene jugadores que son solicitados, al igual que en Pereira”.



“Ya tuvimos charla con directivos, dimos nombres. Esperemos que algunos se concreten. Debo decir que los directivos están con la mentalidad de traer y fortalecer el grupo, que es bueno y necesita reforzarse. Aquí no me pueden decir que se necesitan cinco o seis jugadores, de pronto dos o tres” agregó.



Concluyó con el buen papel de los jugadores que se van consolidando, pero la necesidad de los refuerzos “Para el otro año no será el tinito, será Carlos Gómez, lo mismo que Daniel Ruiz. Andrés Llinás y no el mono. Tiene competencias con nosotros. Ese grupo se fortalecerá con partidos y finales. Si bien es cierto no fuimos a la final, pero disputamos juegos para eso. Cuando el jugador se acostumbra a eso, se fortalece el grupo.

Necesitamos que vengan jugadores para fortalecer y que sigan con el sueño de salir campeones de Liga”.