¿El nuevo Daniel Ruíz o Jhon Duque? Guiño de Fortaleza a Millonarios

Terminado el primer semestre del año, los equipos en Colombia se preparan para lo que viene y tanto directivos como entrenadores analizan posibles compras o ventas para potenciar su nómina.



Un ejemplo de lo anterior es Millonarios, vigente subcampeón de la Liga BetPlay 2021. El equipo de Alberto Gamero debe reforzar algunos sectores del campo y de a poco van apareciendo opciones.

Justamente una de las urgencias del conjunto embajador pasa por encontrar un lateral izquierdo. Actualmente Omar Bertel es dueño de la posición, pero no tiene recambio alguno. Felipe Banguero definitivamente no entra en planes, a pesar de tener contrato vigente.



En el rentado local no hay muchas opciones y la solución parecería deambular por el exterior buscando al indicado. Ahora bien, un viejo conocido del azul podría ser clave.



En los últimos años, Fortaleza le ha dado a Millos jugadores realmente interesantes. La historia de ambos comienza en 2017 con el traspaso de Jhon Duque, ídolo que partió al fútbol mexicano, y continuó en este 2021 con Daniel Ruíz. Dos grandes talentos.



El siguiente en esta lista sería Kevin Palacios, un lateral izquierdo de 20 años que viene de tener presentaciones importantes en el Torneo BetPlay...



Pero, ¿de dónde sale el posible interés? En su cuenta oficial de Twitter, ‘Forta’ publicó un enigmático mensaje: “¿Tu equipo (M) necesita un Lateral Izquierdo para ganar la Liga? Hoy en FortaFACTORY la zurda relámpago del #EquipoDelFuturo. Hoy presentamos a: Kevin Palacios | Lateral Izq. | 20 años *Más de una docena de caderas partidas en su expediente. #FortaFACTORY”.



¿Guiño a Gamero y compañía?