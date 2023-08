Millos y las ausencias por Selección: posibles bajas en fecha FIFA

La fecha FIFA vuelve al ruedo a inicios de septiembre, con las distintas participaciones de las Selecciones en los torneos o amistosos. Algunos clubes tendrán la opción de parar, como en el caso de los europeos, mientras se disputan los distintos cruces.



Por otra parte, en Colombia, la actividad continuará, donde los estrategas deberán usar lo mejor de su repertorio y plantel, para suplir las distintas ausencias, ante el llamado de algunos jugadores.



En la Liga BetPlay no será la excepción, ante los llamados de las Selecciones. Uno de los clubes que seguramente tendrá algunas bajas para las siguientes jornadas del campeonato es Millonarios. Los resultados y proceso bajo el mando de Alberto Gamero, le han permitido no solo construir una idea sólida, sino potenciar a muchos jugadores.



La base del estratega es clara, pero a raíz del buen nivel de los futbolistas, no solo ha encontrado alternativas en las divisiones menores, sino que esos jugadores con mejor momento, han sido llamados por selecciones nacionales.



En semanas anteriores, se hablaba de los posibles bloqueados por Néstor Lorenzo del cuadro embajador. Dentro de esos nombres, se mencionaban a Andrés Llinás, Leonardo Castro y Álvaro Montero.



La lista de la Selección Colombia estaría saliendo este jueves 31 de agosto, a la espera de si alguno de los anteriores será llamado para los juegos contra Venezuela y Chile. Quien sería una baja segura, sería Montero, pues hace parte del proceso de la tricolor desde hace unos años.



A estos, hay que agregarle el llamado de Juan Pablo Vargas. El tico fue citado por Costa Rica para el amistoso contra Arabia Saudita, a disputarse en Inglaterra.



Para completar, la Selección Sub 23, comandada por Héctor Cárdenas, citó a Daniel Ruiz y Samuel Asprilla para los amistosos de la categoría contra México, a disputarse el 9 y 12 de septiembre. De esta manera, todos los futbolistas antes mencionados no estarían contra Santa Fe y a la espera de programación, del juego frente a Bucaramanga.