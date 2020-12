¡‘Juanito’ Moreno, héroe indiscutido! El canterano salvó a Millonarios

Millonarios es finalista de la Liguilla BetPlay Dimayor 2020. El cuadro embajador sufrió enormemente frente a un Once Caldas bastante aplicado en defensa, pero la tanda de penales por fin le sonrío.

Juan Moreno se convirtió en la gran figura capitalina. En la última jugada del partido salvó a su equipo con una doble atajada espectacular y más adelante atajó el cobro decisivo. Figura rutilante.



A continuación, analizamos en FUTBOLRED las aspectos positivos y negativos de Millos en la semifinal:

Por mejorar



Variantes en ataque: Millonarios enfrentó, por enésima vez, a un equipo que se vino a encerrar en El Campín y no encontró la forma de agredirlo con claridad. Si bien generó peligro por intermedio de Cristian Arango y Emerson Rodríguez, el juego colectivo no surtió efecto alguno. Casi que todas las acciones pasaron por jugadas individuales o la pelota quieta.

Imprecisión reiterada: Como si el orden defensivo del Once Caldas no fuera suficiente, los capitalinos erraron demasiados pases. En juego corto fallaron muchas veces Arango y Silva, mientras que Vargas abusó del pelotazo. Lo anterior es la consecuencia de la falta de movilidad y apoyo de sus compañeros.

​Mackalister, lejano de todos: Una de las variantes que no se entendió fue la de mandar a Silva por banda izquierda. El juego interior se perdió completamente, al jugador bogotano se le vio aislado y tanto Vega como Kliver no tenían a quién darle el primer pase.