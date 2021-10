‘¡El arco se sacó en cero!’: ‘Juanito’ Moreno respondió a sus críticos

Noche bastante regular para Juan Moreno en el arco embajador. El guardameta albiazul tuvo dos errores groseros que por poco cuestan el partido frente al América en Bogotá y en dicho sentido la afición puso en dudo su continuidad en la titular de Alberto Gamero.

​

Ahora bien, el canterano aseguró reiteradas veces en rueda de prensa que a pesar de todo sacó su arco nuevamente en cero y manifestó que su confianza sigue intacta de cara a lo que viene.



Estas fueron sus declaraciones:

Desempeño contra América - Fue un partido bastante complicado. Por ahí tuve alguna dificultad por tratar de sacar el balón. La cancha estaba un poco mojada, no lo habpia entendido muy bien, pero afortunadamente para mí y el equipo ninguna terminó en gol. El arco se sacó en cero. La cancha mojada no es excusa porque para ambos estaba difícil. Ya nos toca trabajar pensando en el clásico y corregir estos errores.



Labor de Millonarios - Destaco que se sacó el arco en cero, es primordial porque entre semana lo hablamos, lo trabajamos. A veces los errores ofensivos no se notan como los nuestros abajo. Le dije siempre a Andrés (Murillo) y a Llinás que tratáramos de mantener nuestro arco en cero, si se cerraba el arco de allá entonces cerrar el nuestro. Las más claras opciones de gol de ellos fueron errores nuestros, no le quita mérito al trabajo del profesor Osorio. En estos partidos es importante sacar el arco en cero.



Críticas al equipo - La palabra "impreciso" no sé si sea muy extremista. A pesar de que queremos salir jugando, nunca nos echamos atrás. El grupo sacó el arco en cero, vuelvo y repito. Lo importante es no dejar que el éxito se nos suba a la cabeza. Quizás a veces no somos tan buenos como la gente dice cuando ganamos, ni tan malos como cuando nos quieren hacer sentir cuando perdemos. Confío plenamente en mi grupo: Murillo, Vargas, Paz, en todos los centrales que tenemos.



Errores propios y confianza - Soy muy autocrítico, soy el primero que reniego por alguna jugada puntual en donde me haya equivocado. Pero no her perdido nunca la confianza, salgo tranquilo. Hice lo posible para sacar el arco en cero, lo saqué, traté de estar hablando siempre a la línea defensiva. La confianza siempre ha estado de parte del cuerpo técnico, de mis compañeros, de la afición que es lo más importante.