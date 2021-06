Sambueza ‘canchereó’ a Millonarios y Pereira le respondió en redes

El apasionante duelo entre Junior y Millonarios dejó un montón de aspectos a resaltar: errores defensivos, goles por montón, figuras ausentes, resultado apretado... De todo.



Incluso en la rueda de prensa posterior al partido salió una gran polémica. El volante Fabián Sambueza hizo unas declaraciones que no gustaron en lo absoluto en el entorno embajador.

Durante el partido del pasado jueves, el argentino de 32 años fue una de las grandes figuras del ‘Tiburón’. Incluso marcó el tercer gol del local, tras ganarle la posición a Jader Valencia y con un cabezazo dejar sin opción a Christian Vargas.



Si bien la diferencia terminó siendo de un solo gol (3-2), Sambueza expresó después del duelo que su equipo fue superior e incluso consideró que las dos anotaciones albiazules “fueron prácticamente de suerte... En el segundo hubo rebotes, el primero fue con dos toques desde el arco e hicieron el gol”.



En redes sociales, como era de esperarse, reaccionaron los hinchas embajadores, pero a ellos se les sumo un jugador del plantel.



Este viernes, Juan Carlos Pereira le dejó un recado al ex Santa Fe: “2 cosas. 1-Gracias a todos los que me han enviado un mensaje de apoyo. 2-fue suerte?.. acá nos vemos el domingo”.



Recordemos que el mediocampista cartagenero no pudo disputar el partido de ida, debido a que al parecer fue uno de los cuatro contagiados que reportó el club por covid-19.