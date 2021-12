¿Próximo refuerzo embajador? El zaguero que le hace ‘ojitos’ a Gamero

Se aproxima el fin de año y los diferentes equipos del fútbol colombiano desde ya analizan lo que será la confirmación de sus respectivas nóminas para el 2022. Ahora bien, la tarea no es solo de los clubes y su dirigencia, futbolistas y sus respectivos representantes se ofrecen. Es tarea de todos.



Justamente sobre este último detalle, un zaguero central se ofreció como refuerzo para Millonarios en 2022.

Hasta el momento, el conjunto embajador tiene confirmado para el próximo año únicamente a Álvaro Montero. Esto porque por ahora está centrado en la renovación de varios jugadores importantes del equipo.



Eso sí, para nadie es un secreto que los posiciones más álgidas a reforzar están en la zona defensiva. En cuanto a los centrales, Alberto Gamero necesita un defensor de perfil derecho, teniendo en cuenta que Breiner Paz definitivamente no entra en consideración para el DT.



En el programa ‘Los dueños del balón’ de Antena 2, José Cuenú, defensor de reciente paso por Atlético Bucaramanga, confirmó que hubo acercamientos con el cuadro azul a mediados de este año y se puso a disposición del equipo en caso de que lo deseen llamar a negociar.



“Al finalizar la primera temporada se habló de llegar, pero no se dieron las cosas. Decidí esperar y ojalá se dé ahorita la opción a fin de año. Soy jugador libre”, expresó el jugador de 26 años.



Precisamente Cuenú estuvo en la lista que hace poco entregó el cuadro santandereano sobre los jugadores que no continúan para la próxima temporada. Aspecto que facilitaría una eventual negociación. De parte de Millonarios, no se ha dicho nada.



José Abad Cuenú Rodríguez disputó 36 partidos (3.107 minutos) este año contando Liga y Copa. Anotó un gol, dio una asistencia y recibió nueve tarjetas amarillas (ninguna expulsión).