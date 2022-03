Exfutbolista y campeón con Millonarios ‘le soltó la mano’ a Gamero

La eliminación de Millonarios en Copa Libertadores 2022 a manos de Fluminense sigue dando de qué hablar. Un exfutbolista y campeón con el cuadro albiazul en 2012 aprovechó para dejar su opinión al respecto.



A través de redes sociales, Jhonny Ramirez aseguró que el entrenador Alberto Gamero es gran culpable de la eliminación por su condescendencia con los directivos en materia fichajes.



Eso sí aclaró que apoya y confía en el proceso que adelanta el estratega samario desde 2020, pero en esta oportunidad pecó.



“Soy Gamerista, pero tengo que ser sincero, para mi el profe tiene mucha culpabilidad en la eliminación, si con el recorrido que tiene y el posicionamiento que se ha ganado en el fútbol Colombiano no es capaz de exigir jugadores que potencien su equipo, así va ser muy difícil”, trinó.



Incluso días atrás el mismo Ramírez había escrito un mensaje similar: “Gamero no deja de sorprender con lo que hace con

@MillosFCoficial, no me quiero imaginar lo que conseguiría donde tuviera unos refuerzos importantes...”.



Vale recordar que a principio de año se le consultó constantemente a Gamero por la llegada de hombres importantes para afrontar el reto internacional, teniendo en cuenta las salidas de Fernando Uribe y Daniel Giraldo. Su respuesta siempre era “tenemos un buen grupo”.



Al final se dio la lógica, Fluminense avanzó de ronda y Millonarios por segunda vez quedó eliminado de manera tempranera de un torneo internacional bajo la batuta de Alberto Gamero (la anterior fue en 2020 con Deportivo Cali por Copa Sudamericana).