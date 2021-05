‘Hace rato veo a Millonarios campeón’: héroe de la 15 dio las claves

Millonarios está a la espera de su duelo contra Junior en las semifinales de la Liga BetPlay 2021. El conjunto embajador vive un gran momento y sueña con zafarse de la paternidad rojiblanca en partidos definitivos. La estrella 16 aguarda.



Al respecto, uno de los ídolos albiazules, que por cierto se coronó en 2017 frente a Independiente Santa Fe, habló sobre el favoritismo albiazul en la recta final del toneo colombiano.

“(A Millonarios) Lo sigo todo el tiempo, todo el campeonato. Llegó un momento difícil en el que inclusive de luchaba por la clasificación y se venían muchas dudas sobre todo porque no se le ganaba a los equipos grandes. Yo veía partidos en los que había pasado por encima del rival, pero se le iba en los últimos minutos... Pasó con América, Nacional”, expresó Jhon Duque, excapitán embajador, en diálogo con el ‘VBAR’ de Caracol Radio.



Precisamente después de aquellos duelos, el equipo creció enormemente y consiguió incluso ser cabeza de serie en las finales del FPC. Lo anterior “me hacía sentir feliz porque veía el trabajo del profe” e incluso porque “increíblemente ese grupo con la juventud que tiene, ha asumido ese rol de equipo grande y son protagonistas hoy en día”.



Incluso le dedicó unos elogios a Stiven Vega, jugador que lo acompañó y después lo reemplazó: “Es un jugador que no sonaba mucho, en algún momento incluso fue resistido, pero es un jugador que desde hace años viene trabajando y haciendo las cosas súper bien. No es una cosa que se diera porque salió Jhon Duque. Cuando jugaba con él podía verme más ordenado porque estaba al lado de él, es un jugador que nunca pierde la mitad de la cancha, siempre está ordenado, entrega bien la pelota. Este semestre tomó mayor protagonismo en el equipo y ha demostrado todo lo que viene haciendo desde hace muchísimo tiempo y que seguramente lo va a catapultar en el FPC e internacionalmente”.



Recordemos que Duque salió campeón con el azul de Liga y Superliga. Después de cuatro años de buen rendimiento, a finales de 2020 se confirmó su salida del club. Actualmente juega para el Club Atlético de San Luis mexicano.