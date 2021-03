Andrés Felipe Román vuelve a Millonarios: esto es lo que puede hacer

Este jueves habrá mucha alegría en el entrenamiento de Millonarios, no solo por el reciente triunfo 0-2 sobre Alianza Petrolera que lo trepó al quinto lugar de la tabla de posiciones, si no por el regreso al plantel del lateral Andrés Felipe Román, quien tuvo un fallido fichaje por Boca Juniors y ahora su estado cardiaco quedó en duda para volver a jugar en la alta competencia.



El cuerpo médico del club argentino desestimó la contratación del bogotano, debido a una supuesta cardiopatía hipertrófica, un diagnóstico grave, pues Román no podría volver a jugar fútbol profesional porque estaría en riesgo de una muerte súbita.



Andrés Felipe volverá a entrenamientos cerca al plantel principal. Sin embargo, no trabajará a la par de sus compañeros.



Román tuvo varios días de descanso, mientras se realizaba decenas de pruebas médicas para conocer el real estado de salud y el alcance de su deficiencia cardiaca. Estará en trabajos supervisados por el departamento médico y preparadores físicos del equipo.



Este es un trabajo especial que recomendaron los especialistas que han tratado al jugador, durante un proceso de desacondicionamiento controlado. El lateral tendrá rutinas de trabajo que no serán de alta intensidad, y no tendrá prácticas normales con el resto de compañeros, según pudo conocer FUTBOLRED.



Millonarios sigue a la espera de que lleguen los resultados genéticos de unos exámenes que fueron enviados a Alemania. Allí se espera descartar algunas sospechas y confirmar que lo que tiene Andrés Felipe Román es corazón de atleta.