Gamero no descartó novedades vs Águilas: habló de Bertel y el arco

Este viernes, el técnico Alberto Gamero dialogó con los medios sobre el partido que se avecina para Millonarios en la fecha 12 de Liga Betplay 2021-II.



El próximo domingo, a partir de las 4:00 pm, recibirá a Rionegro Águilas, y buscará sacudirse tras la caída en Montería. El entrenador no descartó algunos movimientos en su once inicialista. Habló puntualmente del arco y la posición del lateral izquierdo. ¿Es lo que esperan los hinchas?

Aprendizaje tras derrota en Montería: "No se pueden cometer tantos errores en un mismo partido. Hemos tenido ya conversaciones de eso y no solamente en este partido. Nos estamos dando cuenta que los errores que cometemos nos cobran de inmediato. Nosotros no aprovechamos. Este será un partido de mucha paciencia y no nos podemos desesperar. Vamos a tener ritmo y atacar, siempre quedando bien parados atrás".



Trabajo de la semana: "Hicimos énfasis en las transiciones de defensa-ataque del rival. Es un equipo que tiene dos jugadores rápidos por fuera como Miranda y Salazar, juegan mucho a transiciones de visitante. Se está a la expectativa de un bloque medio-bajo, que se espera sea el equipo que nos salgan a plantear. Tenemos que estar muy seguros y tratar de no estar mucho tiempo por dentro, sino llevarlo por fuera. Hay que jugar muy inteligentes".



Ausencia de Juan Pablo Vargas: "Jugará con nosotros el día domingo frente a Águilas y el sábado contra América no podrá jugar. Se marcha el día lunes y regresará el jueves, después de la Eliminatoria. Estamos intentando que pueda estar frente a Santa Fe, eso es lo más seguro. Creo que nos va a alcanzar".



Novedades en la nómina: "Estamos mirando modificaciones, todavía queda el entrenamiento del sábado. Buscamos que hayan jugadores que tengan ritmo y mirando la posibilidad de (Ómar) Bertel, por su perfil. También en el arco con Juan (Moreno), (Cristian) Vargas y (Esteban) Ruiz, los tres tienen posibilidades y cualquiera puede estar. En sí no creo que el equipo vaya a cambiar mucho. Hay cosas muy buenas y como les digo a ellos, el partido contra Jaguares se perdió pero no todo fue malo".



Zona defensiva: "Los errores que estamos cometiendo son de concentración, no son de trabajo táctico porque si nos damos cuenta contra Jaguares, en ninguno de los goles el equipo estaba mal parado; siempre habían seis o siete jugadores por detrás del balón. De pronto era de dos o tres metros que debíamos estar en un punto mejor. Debemos mejorar y no solo la parte defensiva. Debemos corregir factores tácticos en todo el equipo, pero los errores son de concentración".



Expectativas frente a Águilas: "La afición sabe el partido y la tabla que nos estamos jugando. Estamos felices porque nos están acompañando y están conscientes del trabajo que estamos haciendo. Todo eso nos responsabilidad y nos permite seguir luchando. Queremos darle satisfacción a la afición y el domingo van a ser un factor importante para nosotros. Queremos estar peleando los primeros lugares y vamos a salir a eso. Nosotros los necesitamos a ellos y ellos necesitan que nosotros juguemos bien y ganemos".