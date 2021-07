El rompecabezas de Gamero: ¿cómo reemplazar a 'Chicho' y Emerson

Millonarios comenzó con pie derecho la Liga BetPlay 2021-II tras derrotar en sus dos primeros juegos a Deportivo Pasto y Deportes Qundío, respectivamente.



Sin embargo, en medio del viaje a Estados Unidos para enfrentarse al Everton por la Florida Cup, Alberto Gamero, DT del conjunto embajador, recibió dos malas noticias. La primera, ya esperada, fue la salida de Cristian Arango a Los Ángeles FC, de la MLS; mientras que la segunda, totalmente fortuita, fue la lesión del quinto metatarsiano de Emerson Rodríguez, la cual lo dejará por fuera de competencia durante dos meses como mínimo.



¿Cómo suplir la ausencia de dos jugadores clave?



Seguramente, Alberto Gamero ya tiene en mente los reemplazos para Arango y Rodríguez, pues la Florida Cup le dará el tiempo para ajustar detalles y salir con un once igual de competitivo al que disputó la final del semestre pasado.



La primera solución que encontró el estratega samario fue Harrison Mojica, refuerzo del 2021 que tuvo pocos minutos en el primer semestre y que en la segunda temporada del año inició como titular para ocupar el lugar del 'Chicho'. Dejó buenas impresiones. Sin embargo, aún le falta ritmo, pues es un creativo de 65-70 minutos, y su reemplazo, Daniel Ruiz, sería el indicado para suplir la ausencia de Rodríguez.



Ruiz es un jugador que puede funcionar por el centro o por las bandas, por lo que su lugar en el once inicial podría estar por uno de los costados. La diferencia es que Daniel es más creativo que desequilibrante, un factor que Gamero tendrá que analizar detenidamente.



Ahora, con Ruiz y Mojica como las soluciones inmediatas, Gamero tiene otro dilema y es el primer cambio. Con Ruiz y Mojica en cancha, Millonarios queda con pocas alternativas en el banco de suplentes.



Guerra es, quizás, el que puede pelear por un puesto en el once inicial, el desborde por las bandas es una de sus características principales, función similar a la que hace, hoy por hoy, Emerson Rivaldo en el onceno capitalino. Diego Abadía, Ricardo Márquez y Jader Valencia son las otras opciones para el mediocentro ofensivo; sin embargo, ninguno estará en su posición natural.



Cabe resaltar que, por ahora, Millonarios no ha presentado refuerzos, por lo que Gamero tendrá que salir adelante con lo que tiene en la nómina.