'Tino' Asprilla y Aristizábal hallaron culpables en crisis de Millos

Muchos andan buscando un culpable en la crisis de Millonarios, que encajó ocho partidos sin ganar (siete de ellos por Liga). La caída ante DIM fue la tercera consecutiva, pues venían de perder contra Pereira y Tolima. Los de Alberto Gamero se quedaron sin ahorros y están padeciendo en el remate de la fase regular.



A propósito de la tensa situación en las toldas albiazules, los exfutbolistas Faustino 'Tino' Asprilla y Víctor Hugo Aristizábal ampliaron el espectro para hallar un responsable. ¿El técnico? ¿Los jugadores? Así hablaron este jueves en el programa ESPN F360.

"Millonarios no empezó tan mal. No sé por qué ahorita tienen el temor y se van desesperando porque no llega el gol. El gol fue un accidente. Un central no se puede caer, a esos muchachos revísenle los taches, les he contado mil veces. Retrocedió horrible", dijo el 'Tino' Asprilla sobre la jugada de gol de DIM, en la que Andrés Llinás se vio mal tras un enganche de Diber Cambindo.



"Yo tuve problemas porque me tocaba jugar con taches de gran tamaño y no me gustaba, pero me decía, si se resbala lo saco", agregó.



Por otro lado, Aristizábal aprovechó el momento para aconsejar a los jugadores. "Millonarios tiene muy buenos jugadores pero no tiene jugadores con rebeldía, para cambiar en algún momento lo que está sucediendo. Muchas veces al entrenador uno no lo escucha, en la cancha el que manda es el jugador de fútbol".



El exdelantero continuó diciendo que "no puede estar mirando para la banca y decir: profe Gamero, ¿Qué hago?", y aprovechó el momento para pedirles más personalidad y carácter en la cancha. "Muchas veces el jugador tiene que ser rebelde con el entrenador", indicó.