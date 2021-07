Millonarios recibió oferta por Juan Pablo Vargas desde Argentina

Juan Pablo Vargas es uno de los jugadores que tiene Millonarios que más ‘novias’ tiene desde el exterior. El defensor central costarricense ha rendido en el equipo colombiano, es por eso que han llegado sondeos para conocer condiciones de transferencia.



El más reciente club que mostró su interés por Vargas fue Newell’s Old Boys. Así lo informó ‘ESPN Costa Rica’ el pasado 7 de julio. Aunque asegura que también lo sigue de cerca Vélez Sarsfield, pero fue Newell’s el que ya acercó una propuesta formal a Millonarios.



Sin embargo, Millonarios respondió negativamente a la oferta del club argentino, pues no tiene intención de vender la ficha de Vargas.



No es la primera vez que llega una propuesta por el ‘tico’ a Millonarios. Aparte de Argentina, hay interés de clubes de la MLS estadounidense y de la Liga de México; sin embargo, el club embajador no quiere desprenderse de una de sus figuras así como así. Y tampoco ha llegado la oferta de la que no se pueda resistir.



“Juan Pablo es un jugador muy importante para Millonarios y también se ha ganado con sus actuaciones que clubes internacionales pongan su mirada en él, es uno de los jugadores con mayor exposición y opciones fuera han existido claro”, aseveró Kurt Morsink, agente del jugador, a ‘ESPN’.