Millonarios va rumbo a Cali: dura baja en la convocatoria azul

Millonarios sabe que no puede ceder más terreno en la Liga BetPlay, pues están fuera de los ocho. Pese a que la Liga no arrancó hace más de un mes, ya se completarán seis fechas del campeonato y los bogotanos siguen en deuda de cara al gol.



El clásico de antaño, añejo, contra el Deportivo Cali, puede ser la oportunidad para cambiar el destino, teniendo en cuenta que los azucareros no vienen con buen presente, pese a ser los actuales campeones de Liga.



¡Vamos todos unidos! 💙⚽️Ⓜ️



Ellos son los 18 jugadores elegidos por nuestro DT Alberto Gamero para enfrentar al Deportivo Cali en Palmaseca.



¡VAMOS MILLONARIOS!

Alberto Gamero reveló sus cartas, en total, son 18 jugadores los que se desplazarán esta tarde del sábado a territorio vallecaucano, para afrontar mañana el compromiso en el estadio Palmaseca, pactado para las 6:05 p.m.



La ausencia de David Mackalister Silva es la principal baja que tendrán los azules, teniendo en cuenta que se estaría perdiendo cerca de tres partidos. Además, no viajó Ricardo Márquez, en su lugar entró el canterano Diego Abadía.