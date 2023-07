¿Problemas en el paraíso? Millonarios podría anunciar otra salida

El campeón de Liga BetPlay no quiere "enloquecerse" en el mercado de fichajes 2023-II y ahorrará esfuerzos para el próximo año cuando llegue el reto de Libertadores. Tanto Alberto Gamero como la directiva confían en hacer una buena campaña con los jugadores que tienen, aunque no descartan del todo un fichaje.



El periodista Julián Capera publicó un video en su cuenta de YouTube, en el que se refirió a las novedades de Millonarios en relación a la salida y llegada de jugadores. Cabe destacar que de momento solo han sufrido bajas: Óscar Cortés al Lens, Israel Alba al Pasto y Luis Carlos Ruiz. Refuerzos no hay.

Lo primero que contó Capera es el tema de laterales y la opción de Yerson Candelo, a quien días atrás vincularon como un "interés serio". Al respecto, el periodista precisó que "La situación es que a Gamero le gusta, además porque después del comité deportivo dijeron vamos a buscar lateral/extremo por derecha y Candelo hace las dos cosas, eso es lo que más gusta".



Sin embargo, en los planes de Millonarios no está negociar con ningún club y mucho menos pagar alguna cláusula de salida. Busca negociar con jugadores libres. "Le ha dicho lo mismo a todos. Así se lo dijo a Delvin José Alfonso (Boyacá Chicó) y a Adrián Estacio (Deportivo Pasto), si arreglan sus salidas y llegan como agentes libres, nos sentamos para llegar a un acuerdo".



Capera recalcó que Millonarios tiene una clara postura de "no negociar transferencias" y que tampoco quiere enloquecerse en el mercado, así que podrían quedarse con lo que tienen. "Siguen esperando si se da la rescisión de Adrián Estacio y saben que hay un equipo árabe interesado".



Por otro lado, sobre el tema Daniel Ruiz mencionó que se esperan noticias el lunes o martes. "Santos todavía le debe la mitad a Millonarios y el préstamo fue por 900 mil dólares; ese pago debería efectuarse antes del 15 de julio. Del entorno del jugador y desde Millonarios esperan una respuesta definitiva sobre su futuro".



Finalmente, el periodista contó que Millonarios podría sufrir otra baja en defensa. El central Andrés Murillo Segura quiere tener protagonismo y en el albiazul tiene un panorama complicado. "Puede salir. Tiene contrato con Millonarios, juega muy poco y sabe que por delante de él está Juan Pablo Vargas, Andrés Llinás, Óscar Vanegas y Jorge Arias. Le están buscando alternativas. Podría darse una salida si llega algo".