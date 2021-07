La razón por la que 'Chicho' Arango sería baja para enfrentar al Pasto

Millonarios está listo para enfrentar este domingo al Deportivo Pasto por la primera fecha de la Liga BetPlay 2021-II. El conjunto de Alberto Gamero, sin refuerzos para la nueva temporada, se aferra a lo demostrado en el primer semestre del año para volver a pelear por un título del fútbol colombiano.

Sin embargo, para la primera jornada, el conjunto embajador tendría una importante baja ya que su gran estrella, Cristian Arango, no estaría en la lista de viajeros para el juego que se llevará a cabo en el estadio Departamental Libertad, de Nariño.



Según versiones periodísticas, el 'Chicho' no estará en el partido contra el conjunto volcánico, debido a que está tramitando la visa norteamericana para viajar con el equipo y disputar la Florida Cup en los próximos días.



Así, la ausencia del '10' azul sería la gran novedad en el inicio de la Liga. De confirmarse la baja, Harrison Mojica podría ser su reemplazo en el once inicial.