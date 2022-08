Iago Falque reveló su admiración por este jugador de Millonarios

El lunes pasado, en América de Cali se dio uno de los regresos más esperados a las canchas de los últimos meses, con el retorno del mediocampista español Iago Falque, que disputó los últimos minutos contra La Equidad en Bogotá. En las últimas horas el vigués de 32 años habló para el programa ‘Los Dueños del Balón Cali’, sobre su actualidad en el equipo y los momentos difíciles.



“Bien, la verdad que después de tanto tiempo volver a jugar aunque sea un poco, recuperar sensaciones, viajar con el equipo, son cosas que después de bastante tiempo te dan alegría y que la necesitaba”.

Habló sobre el último inconveniente que tuvo: “fue una pretemporada que aunque no viajé con el equipo en la gira, había entrenado mucho, bastante bien después de la lesión y tuve un pequeño imprevisto en el dedo, se complicó y se alargó un poco más el regreso, perdiendo un poco de lo que había hecho en la pretemporada”.



Puso todo su empeño para regresar: “el equipo está recuperando, cada vez vamos a más y obviamente mi mayor preocupación es recuperar mi nivel. Eso es lo que sumo a todas mis energías, poder competir y demostrar lo que he hecho anteriormente”.



Destacó que no ha podido dar su mejor nivel: “hasta ahora la cosa ha ido bastante mal, entre unas cosas y otras nunca he sido capaz de entrar en el ritmo que necesitaba, que te hace competir al menos entre el 70% u 80% que uno puede dar. Un previsto tras otro te va mermando y América no ha visto casi nada o muy poco de lo que puedo dar. Me da rabia que las cosas hasta el día de hoy fueran así, por la ilusión, cómo me han recibido y tratado desde cuando llegué”.



Reveló en qué posición lo requiere Guimaraes: “la verdad que Osorio cuando estaba y ahora con Guima, siempre me han probado en el medio. Los minutos que he jugado con Guima son por el medio, me deja bastante libertad para jugar y en los entrenamientos también por el mediocampo o detrás del punta”.



Fue interrogado sobre qué jugador del FPC se parece a él y que observa con mucha proyección: “el jugador que más me gusta al día de hoy y que más proyección creo que tiene es Daniel Ruiz de Millonarios, tiene muchas condiciones para jugar en Europa. Al final es un perfil parecido al mío”.



Resaltó que el equipo viene mejorando mucho: “lo más destacable es que recuperamos la solidez defensiva, hay varios partidos que hemos tenido la portería en 0 y eso es muy importante. Cada vez también generamos más ocasiones y juego, entonces creo que estamos en una dinámica positiva”.



Por último comentó cómo ha sido su adaptación a Cali: “más que nada la aclimatación el primer mes, por el tema de los horarios. Aquí se entrena muy pronto a las 6:30 de la mañana y estaba acostumbrado a entrenar a las 11. Pero por el resto bien, muy contento, adaptado a la ciudad y a todo”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15