¿Al fin salió Millos del bache? Vargas le aplaudió decisión a Gamero

Millonarios no tuvo una clasificación fácil y en medio de la jornada 20 de Liga Betplay II-2022 llegó a esta por fuera de los ocho. Sin embargo, derrotó (2-4) al Alianza Petrolera y consiguió sacudirse de la racha de ocho partidos sin ganar. Alberto Gamero no desespero y mantuvo su idea hasta último minuto. Al final, todo se le dio y se instaló en Cuadrangulares.



A propósito del manejo que le dio Gamero a la situación, cuando nada se les daba en el remate de la fase regular y las criticas no tardaron en aparecer, el exfutbolista Fabián Vargas dio su opinión en medio de ESPN F360. Aplaudió al entrenador samario por mantenerse fiel a su estilo.

"Yo aplaudo algo de Gamero y Millonarios, que pudo haber perdido el fútbol pero nunca perdió la idea. Millonarios nunca traicionó su estilo a pesar de los momentos difíciles. Se excedió un poco y tuvo la manera de recomponer con herramientas desde la parte táctica a nivel defensivo y así aguantar. Era no ser bobos para regalar lo que ya habían conseguido", indicó Vargas.



Y agregó que "eso de mantener la idea es loable porque es de pocos técnicos. Teniendo el agua al cuello se pueden enloquecer y hacer otra cosa totalmente distinta. Eso es un premio a mantener esa idea. No la traicionó".



Cabe recordar que Millonarios abrirá la fecha 1 de los Cuadrangulares Semifinales el próximo sábado frente a Santa Fe. Los de Gamero comparten en el grupo A junto a Junior, rival de la final de Copa, y Deportivo Pereira.