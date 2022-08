David Silva dio sus elegidos de Millonarios para la Selección Colombia

Millonarios goza de un momento impresionante, desde lo futbolístico. El plantel azul consiguió una importante victoria contra Cortuluá, con goleada incluida, manteniéndose en la parte alta de la tabla y con 21 unidades en nueve fechas disputadas.



Con miras al clásico, los embajadores esperarán lograr otro triunfo, no solo por lo que significa el duelo contra Santa Fe, sino por el hecho de quedar, cada vez más cerca, de los cuadrangulares de Liga.



¡Piden pista!



David #Silva no dudó en decir cuales de sus compañeros deben ser tenidos en cuenta para la Selección. Te leemos con el #ESPNF360Colombia.



Uno de los referentes del plantel, David Mackallister Silva, habló con el programa F360 de ESPN, sobre el momento que viven en el plantel, destacando el nivel de sus compañeros en cancha.



Mentalizados en lograr la clasificación anticipada: lo pasado ya está, se queda atrás y no fue el mejor remate de Liga para nosotros. Sin duda la estrategia es técnica, pero el profe nos ha dicho nos pide que clasifiquemos rápido para llegar bien a las finales, es un torneo físico, por los partidos, la seguidilla, los viajes y el poco descanso. Si logramos clasificar antes, podemos dosificar y que todo el grupo esté al 100%.



Labor para los jóvenes, que se involucran en el juego defensivo: son situaciones, creo que, en el aspecto defensivo, estamos haciendo un buen trabajo. Lo que ocurrió contra Cortuluá fueron opciones. Pero ellos saben que su primer labor es volver, ellos quieren progresar y el fútbol moderno obliga a ir y venir. Una muestra es Luis Díaz, que es quien está. Hay que hablarles, así sea cruda. Hemos mejorado, pero no hemos ganado nada. Hay que mantener la idea, el rumbo y la ilusión que es el título.



Jugadores de Millonarios que llevaría a la Selección Colombia: creo que Montero, que está convocado. Larry viene haciendo un buen trabajo, Ruiz también. Creo que en Millonarios tenemos la ilusión, yo lo digo, mientras el soñador no muera, el sueño sigue vivo. Mientras uno se prepara y se pueda correr en este fútbol moderno, que sea lo que dios quiera.