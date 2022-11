Rivales toman nota: David Silva y los secretos de éxito de Millonarios

Millonarios terminó la primera ronda del cuadrangular A como líder, con 7 puntos, dos más que Santa Fe, y el ánimo, la motivación y el nivel de juego en lo más alto, tras la clara victoria 2-0 contra Pereira.

La crisis de los 8 partidos sin ganar quedó en el pasado y ahora es todo confianza azul, un mérito de no haber perdido nunca la fe: "lo importante fue no dejar de creer en la idea de juego aunque los resultados no se daban, sabíamos que no teníamos la suerte, nos faltaba un poquito de concentración, eran detalles... y al ser tantas fechas y la entrada a los ocho tiene importancia haber creído en nuestro juego", reveló David Macalister Silva, el capitán y casi que un asistente del técnico Alberto Gamero en la cancha, quien repasó todos los secretos de este repunte en Win Sports.



Rumores de camerino roto

Teniendo tranquilidad, uno debe ser consciente y coherente, sabíamos que adentro no pasaba nada, sentíamos el dolor de no poder ganar pero es un grupo chévere, tranquilo, sin egos, que pone por delante el equipo y eso nos da una armonía muy buena, esperamos que esa unión nos de un nuevo título.



Nosotros no hablamos, lo hicimos a partir del ejemplo, de trabajar y no dudar de nuestra idea, tratando de hacerlo bien pero así perdíamos por ejemplo al minuto 90 así que lo que había que hacer era todos los días trabajar y mejorar algo, nos apegamos a la idea que es muy difícil de lograr eso, fue más del ejemplo que de la palabra



Trabajo sicológico

Pablo Jacobsen y nuestro equipo de sicología nos han activado mucho, todo se va acomodando, la capacidad en cuanto a la cabeza que es la que nos maneja todo, ayuda a tolerar el dolor, fue definitivo porque todo en algún momento puede pesar. Trabajar, recuperarnos, Gamero es muy trabajador, este torneo iba a ser muy físico, preparar mucho.



El título de Copa

Más que peso fue una satisfacción, anhelábamos, habíamos perdido una final, más que un peso fue una alegría para nosotros y para los hinchas por todo lo que se había vivido.



Claves del trabajo táctico

Es un mix, disfrutas cuando te dicen vamos a hacer esto de esta manera y cuando lo vives y ves que esas cosas salen te enamoras de ese trabajo; cuando perdemos un balón se repliegan pero nosotros tratamos de recuperar hacia adelante y eso refuerza la idea de la presión tras pérdida y ahí entra la cooperación que llama el profe, uno es la presión del que va a marcar y otro el respaldo de los que van detrás y eso es chévere: si aprieta Luis Carlos, Alba está pendiente, de esa manera todos estamos conectados siempre.



Disfruta uno mucho porque siempre queremos una línea de pase, estamos atentos a jugar y eso nos facilita el trabajo a todos, si alguien te salta, por ejemplo Larry, al tener circuitos y triángulos cerca siempre tienes una solución y puedes tomar la mejor decisión.



El equipo por encima de todo

Nunca se pone un jugador por encima del grupo, quienes han tenido que entrar han estado sintonizados, las competencias han sido leales y sanas y el ambiente es el mejor. Estamos disfrutando, viviendo cada momento al máximo, siendo felices. Uno extraña a su familia pero disfrutamos ir a entrenar, intentar jugar bien, este conjunto de cosas nos hace felices y es lo que queremos transmitir en la cancha. Me siento afortunado y feliz de hacer parte, yo quería estar en la historia de Millonarios y poco a poco me voy metiendo, es uno de mis retos, quedar en los libros, no soy capaz de darme un título de ídolo (risas).



Sin Vargas

Vargas es con Llinás uno de los mejores centrales técnicamente hablando pero Vanegas no quiso reemplazarlo, hizo su juego y lo hizo muy bien, es lo que se intenta, que quien entre esté a la altura o por encima del que salió. He cometido errores porque a veces digo una cosa y él nos corrige, trato de entenderle al profe en las instrucciones a los que no son mi posición para hablarlo después en la cancha.