Cataño se sinceró: 'esperaba un grande y competitivo como Millonarios'

Daniel Cataño es la cara nueva de Millonarios, el club al que apuntaba desde hace tiempo, según lo confesó.

El nuevo creativo, que viene a apoyar la tarea de David Silva, reveló detalles de su llegada y su salida del Deportes Tolima que no fue tan sencilla como parece.



"La salida de Tolima la solicité yo, debido a todo lo qué pasó, ya habíamos sido campeones de Liga y de Superliga con el equipo, disputamos cuatro o cinco finales más, también pasé por la lesión de ligamento cruzado, que fue una recuperación difícil. Me acerqué a las directivas y les hice saber mi sentir y el de mi familia. Se llegó a un buen negocio con Millonarios, para que Eduardo Sosa fuera allá y yo llegar acá", afirmó el mediocampista en charla con Blu Radio.



La decisión era clara pero el destino no podría ser cualquiera: "yo no me iba a ir para cualquier lugar, porque uno como jugador tiene sus expectativas. Yo me esperaba un equipo grande y competitivo como Millonarios. Yo ya me había conseguido un nombre luego de lograr títulos con el Tolima", señaló el antioqueño.



Y entonces, las dificultades: "cuando hago la solicitud de que quiero salir, pero el Deportes Tolima no me quería dejar salir libre. Yo intenté que nos diéramos la mano y me dejaran ir para buscar una alternativa para jugar y competir. Ellos manifestaron que no lo querían hacer así y realmente se llega a un acuerdo para venir a Millonarios, porque ellos querían a varios jugadores de acá. Tolima me dice que estaba la oportunidad de ir a cumplir el contrato que me faltaba con ellos y que ya arreglara mi parte contractual y salarial acá".



Conocer al jefe fue definitivo: "al profe Alberto Gamero ya lo conozco desde hace un tiempo, cuando estaba en Tolima. Me he ido acoplando a la manera de trabajar, porque es diferente a la que venía haciendo. He ido encajando con el grupo, conociéndolos y esperando ayudar a ganar títulos, que es lo que todos queremos en esta institución", dijo.



"Vengo a un cuerpo técnico que trabaja diferente, en Tolima hacíamos transiciones rápidas cuando teníamos los espacios, éramos fuertes en eso. Millonarios juega más con la pelota y los ejercicios se basan más en eso, en la tenencia, en ubicar los espacios", concluyó el jugador.