Gamero le pidió tiempo a la afición: así habló tras la caída ante DIM

Millonarios se perdió de la posibilidad de clasificar ante DIM en fecha pendiente y despejar dudas antes de la última fecha de Liga Betplay II-2022.



El equipo encajó ocho partidos sin ganar, siete de ellos por Liga (tres derrotas en línea) y complicó aún más sus posibilidades de avanzar de fase. En la última fecha visitarán a Alianza Petrolera y el técnico Alberto Gamero se la juega toda con ese partido. Le pidió paciencia al hincha albiazul.

Gamero analizó la derrota 1-2 ante DIM diciendo que "cuando un equipo juega con dos nueve como lo hace Medellín la mejor estrategia es que los centrales marquen bien y no dejen posibilidades. Ellos se movieron bien, son buenos jugadores, y pecamos en el gol, pero en el 1-1 fuimos ambiciosos y quisimos buscar el segundo, pero nos cogieron mal parados".



Y agregó: "hoy creo que no fuimos inferiores a un buen rival como Medellín, fue mano a mano y ellos fueron más contundentes y eso está claro, pero no todo es malo. Llevamos ocho fechas sin ganar y todavía tenemos posibilidades, eso quiere decir que algo bueno habíamos hecho. Tenemos un partido por delante para clasificar, tenemos una final por delante. El grupo lo sabe y yo como cabeza visible estoy muy fuerte porque aquí en Colombia no me he creído el mejor técnico, pero tampoco soy el peor".



Mientras a las afueras de El Campín los hinchas expresaban su molestia con cánticos, al interior del estadio el técnico de Millonarios les pedía paciencia. "Qué decirle a la afición, que nos queda un partido, que nos esperen, es lo único que puedo decir. Que nos esperen en el partido que nos queda para clasificar (...) He dicho que nos queda un partido con posibilidad de clasificar. Hoy no voy a decir no vamos a jugar ese partido porque no tenemos posibilidades, si las tenemos. Regálenos esa posibilidad. Si después del domingo se piensa que no tenemos argumentos ni nada, ya miraremos".



Gamero reconoció tener un equipo "bueno" y se mostró confiado en que conseguirán en Barrancabermeja el resultado que necesitan para clasificar. "Este grupo es bueno y merece cosas buenas, el domingo necesita un buen resultado para clasificar y el miércoles es la final. Dependemos de nosotros nada más, el domingo Dios quiera se nos voltee todo y las bolas nos entren, cometiendo menos errores. Vamos a buscar esa clasificación".



Finalmente, mencionó que Carlos Gómez y Daniel Ruiz no están pasando su mejor momento pero se debe a la ansiedad por querer ayudar al grupo. "Yo veo que intentan y quieren, pero a veces las cosas no le salen, son jugadores jóvenes y no pueden disminuir la alegría de jugar. Nosotros y los jugadores de experiencia los apoyamos, no es que hayan caído en un bache. Tenemos que arroparlos y darles el apoyo para que se sientan tranquilo, no es dejarle el peso a ellos".