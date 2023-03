Gamero salió tranquilo del Atanasio: 'Es tocarle el hombrito a ellos'

El clásico del fútbol colombiano resultó ser un partidazo y el 0-0 no le hizo para nada justicia al espectáculo que protagonizaron Nacional y Millonarios. Al final, Álvaro Montero salió figura en el Atanasio Girardot y Alberto Gamero se marchó tranquilo por lo que hizo su nómina alterna. Gran resultado ante el equipo titular de Paulo Autuori.



Al finalizar el partido el técnico embajador asistió a la rueda de prensa junto a Fernando Uribe para analizar el 0-0 ante Nacional. Elogió a sus jugadores y destacó que es un campanazo para los titulares, quienes este domingo viajarán a Brasil para preparar el partido ante Mineiro por Libertadores. En Millonarios no hay suplentes, recalcó.

Balance del partido: "Los jugadores deben coger experiencia y estos son los partidos para hacerlo y que demuestren por qué están en Millonarios. Nosotros elaboramos un partido ante un rival que es fuerte y que es un clásico, pero siempre les he dicho que salgan a competir sin temor y sin miedo, pero también dándose valor. Hicimos un partido tácticamente organizado".



Aspectos a destacar tras el empate: "Me gustó que a pesar que se jugó con una estructura diferente, aunque ya se ha hecho, no se perdió la idea de lo que queremos. Compartimos la posesión con ellos y nuestro equipo hizo presión durante todo el partido. El equipo no cambió su modelo y por momentos Nacional nos sometió a defendernos, pero también lo hicimos nosotros. Este partido nos deja tranquilos".



Satisfecho con el grupo alterno: "El grupo entró a la cancha convencido. Yo les dije a ellos, no va a jugar un grupo alterno, va a jugar Millonarios. Tuvieron la gallardía y la jerarquía. Algo curioso, hoy salimos jugando más desde el fondo que cuando lo hacemos con el equipo titular. Estos jugadores están metidos y es tocarle el hombrito a los que están allá, y deben sentirse también orgullosos de sus compañeros".