Hinchas de Millonarios explotaron: increíble caso de Juan Pablo Vargas

Millonarios enfrentará este domingo a Santa Fe, en partido de la fecha 10 de la Liga BetPlay I-2023. El clásico bogotano 311 de la historia en Primera División le llega al embajador en un difícil momento, pues tiene muchas bajas debido a lesiones y convocatorias de sus jugadores.



Uno de los grandes ausentes en el embajador es Juan Pablo Vargas, líder de la zaga defensiva y capitán del técnico Alberto Gamero. El central costarricense fue convocado por Luis Fernando Suárez para los partidos contra Martinica y Panamá, en la Liga de Naciones de la Concacaf.



Sin embargo, los aficionados de Millonarios están algo disgustados por una noticia que llegó desde Costa Rica este sábado.



Vargas, uno de los defensores más importantes en el fútbol colombiano, no jugó con Costa Rica contra Martinica, en partido que ganaron los ticos por 1-2. El técnico Suárez lo llevó al banco de suplentes y no le dio minutos.



Claro, los aficionados albiazules manifestaron su enojo en redes sociales, pues Suárez pudo facilitarlo para que jugara el clásico de la capital colombiana si no lo iba a tener en cuenta para este partido.



Y ojo, porque el descontento por la decisión técnica en Costa Rica, de relegar a Vargas a la suplencia, también cayó mal en el país centroamericano.