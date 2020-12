‘Yo no quería entrar en la final’: insólita confesión de Henry Rojas

En diálogo con ‘Pasión Albiazul’, Henry Rojas contó varias anécdotas respecto a la histórica final bogotana entre Millonarios y Santa Fe. Justamente este 17 de diciembre se cumplen tres años del título embajador.

Recordemos que aquel día fue sumamente especial y emotivo para el volante ibaguereño, pues fue quien anotó el gol decisivo de la noche.

Rojas recuerda aquel día como el “más especial en lo deportivo”. En dicho sentido recordó que al llegar para la temporada 2016 “fue difícil... desde el 2012 el club no había hecho mayor cosa, por ciertas razones el hincha se irrita y espera perfiles más reconocidos”. Tenía claro que el máximo objetivo era salir campeón.



Justamente la segunda parte del 2017, durante el torneo Finalización, “fue duro para mí por la lesión”. Pero, primera anécdota, “tuve un doctor que me decía: No te voy a operar, no te voy a operar. Era hincha de Millos. Todo eso hizo que mi Dios fortaleciera para terminar esos cuadrangulares”.



Por otro lado estaba la enfermedad que padeció el entrenador Miguel Ángel Russo a lo largo del semestre: “Nosotros nunca supimos qué enfermedad tenía el profe, pero se notaba en su aspecto físico. Fuimos muy respetuosos en no preguntar, nunca nos inclinamos, respetamos, si él estaba ahí es porque él podía. Yo pensaba, sí él podía yo también podía esforzarme un poco más”.



Así pues, Millonarios llegó a la gran final del campeonato tras dejar en el camino a Equidad y América. El duelo de ida frente a Santa Fe culminó con victoria embajadora por 1-0 (gol de Matías de Los Santos) y todo se definía con los cardenales como locales.



"En lo personal yo no quería entrar en la final. Santa Fe fue superior en la primera final y yo no estaba en plenitud, tenía miedo de perder un balón y quedar en la crítica", reconoció el ahora jugador del Bucaramanga.



Respecto al golazo al minuto 85, reconoció que “en ningún momento hubo duda”. Si bien, “cuando Nico (Vikonis) lanza y en el rebote de Tesillo viene el balón hacia mí, analicé el balón en un angulo para que fuera al arco”, afirma que el hecho de que la pelota “pasara por las piernas de Salazar, Urrego se agache y no alcanzara Rufay, mi Diosito me lo dio”.



Por último, Rojas reveló un aspecto que lo hizo confiar en la consagración azul: “Yo sabía que íbamos a ser campeones por la numerología... Yo lo sentía desde días antes, soy muy creyente de los 7, soy del 87/07/27 y la final se jugó el 17 del año 17, yo sabía que algo bonito iba a pasar”.



Así las cosas, el jugado de 33 años manifestó que sigue recibiendo muestras de cariño de la hinchada, algo que “llevo en mi corazón”. “A mí me lo dijeron: No sabes lo que hiciste y vas a ir viendo con el pasar de los años. Luego te das cuenta que hiciste algo muy lindo para un club muy muy muy grande”.