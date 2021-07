¿Reemplazo del ‘Chicho’? Ojo al nuevo 10 que tendría Millonarios

Aún no se hace oficial, pero ya es prácticamente sentenciado el pase de Cristian Arango al fútbol de los Estados Unidos. Tanto es así que el jugador ni siquiera viajó con el grupo de 24 futbolistas para disputar la Florida Cup 2021.



La preocupación es total en cuerpo técnico e hinchas, teniendo en cuenta que el 10 albiazul venía siendo uno de los mejores jugadores del fútbol colombiano. Baja sumamente sensible.

Ahora bien, el temor se incrementa teniendo en cuenta los líos económicos que tiene el club y con ello la resistencia de los directivos a traer refuerzos. Hasta el momento el libro de pases está vacío.



Con lo anterior sobre la mesa, todo parece indicar que Alberto Gamero tendrá que arreglárselas con lo que tiene a disposición para encontrar al sustituto ideal del ‘Chicho’. Por ahora el experimento no ha salido mal: dos victoria consecutivas en Liga.



En medio de la incertidumbre por contrataciones, al cuadro capitalino se le escaparon, vaya a saber si de forma intencional o no, unas cuantas imágenes en redes que revelarían al sucesor del 10.



Mientras adelantan trabajos en Orlando, se ve claramente que Harrison Mojica es quien viene usando dicho dorsal, por lo menos en el uniforme de entrenamiento. Lo extraño es que su pantaloneta lleva el 30, número que usó el semestre anterior, y en la temporada actual se supone usa el 11.



En su momento se habló de Daniel Ruíz como nuevo portador del número que usó Mayer Candelo, Ricardo Ciciliano, Alejandro Brand y demás, pero ahora parece que se lo quedará finalmente el ex Deportivo Cali y Jaguares.



Cabe aclarar que Mojica es quien ha venido jugando en la posición de Arango en estas dos primeras jornadas de Liga y su posición es justamente detrás del punta. Nada raro sería.