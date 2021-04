¿Algo de qué preocuparse? Millonarios no ha podido con los 'grandes'

La más reciente caída de Millonarios en su visita al Pascual Guerrero, donde perdió 2-1 frente al América, es algo que preocupa más allá del resultado. En lo corrido del campeonato, el equipo de Alberto Gamero no ha podido con los llamados 'grandes' o los que están metidos en la pelea por clasificar. A propósito de esos datos -no tan alentadores- le quedan tres rivales para certificar su cupo a los cuartos de final, ¡todos están en la pelea!...

El embajador suma ocho triunfos en 15 partidos, pero arrastra un dato no muy positivo y es que sigue sin poder vencer a un rival directo. Vamos a mirar a quiénes ha vencido: Envigado, Once Caldas, Deportivo Pereira, Deportivo Pasto, Boyacá Chicó, Alianza Petrolera, Patriotas y Atlético Bucaramanga. Todos por fuera de los ocho.



En la fecha 1 derrotó a los naranjas con un autogol. En la tercera jornada venció a Once Caldas (4-3), después lo hizo en el 3-2 frente al Pereira en la quinta, y en la fecha 7 superó 3-1 al Pasto. Cuando se puso al día frente al Boyacá Chicó, levantó cabeza y consiguió una seguidilla de tres triunfos: Chicó, Alianza y Patriotas. Sumado a esto, empató con Rionegro Águilas (0-0).



Pero, ¿qué ha pasado cuando se ha enfrentado a los protagonistas del campeonato?, la respuesta no es tan positiva como seguramente quisieran los hinchas azules. Hasta el momento no ha podido y ha perdido de manera agónica, como ocurrió frente a La Equidad cuando perdió en la adición o para no ir tan lejos, con América de Cali, que le remontó en cinco minutos.



Millonarios ha perdido cuatro duelos (La Equidad, 1-0 / Junior, 2-0 / Nacional, 1-2 / América, 2-1) y ha empatado uno (Medellín, 0-0). Es decir que solo ha podido superar a los 'chicos'. Además, le esperan tres juegos claves frente a rivales directos: Tolima en la fecha 17, Santa Fe en el clásico de la 18 y Deportivo Cali, en el cierre. Un calendario nada fácil, pero tampoco imposible.



¿A qué panorama se enfrenta?



Vamos a recordar cómo le ha ido a Millonarios en los últimos duelos frente a sus próximos rivales. Con Deportes Tolima, Millonarios perdió (2-0) en 2019-II y empató a dos goles en 2020; ambos partidos en Ibagué. La última vez que venció al 'Pijao' fue en el apertura 2017 cuando se impuso 3-0 en 'El Campín', donde justamente jugarán el próximo sábado.



Con Santa Fe se medirá en la fecha 18, en uno de los duelos atractivos de la jornada. En el 2020 el clásico no dejó un ganador (empates 0-0 y 1-1). El último ganador fue Santa Fe, que venció en 2019-II a Millonarios, 2-4. El último triunfo azul, por competencia oficial, se remonta a la final de 2017-II, cuando ganaron 1-0 en la ida. Ese año conquistaron la estrella 15 tras el 2-2 en la vuelta.



En el cierre aparece Deportivo Cali. El choque de Liga más reciente entre ambos fue en 2020: empate 1-1 que se firmó en Palmaseca. En 2019-II, Millonarios venció 2-1 a Cali en Bogotá, donde se enfrentarán en la fecha 19.