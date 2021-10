Millonarios manejó a placer el clásico 304: venció 0-2 a Santa Fe

Millonarios se quedó con el clásico bogotano 304, en partido de la fecha 14 de la Liga BetPlay Ii-2021, al derrotar con claridad 0-2 a Santa Fe en El Campín, en el que era local el cardenal por cuestión de taquilla y afición.



Sin embargo, en el césped del estadio bogotano el que jugó a placer fue el equipo albiazul, que desde el toque inicial propuso, atacó, se asoció y buscó ponerse en ventaja. Santa Fe aguantó en su planteamiento inicial, recargado en cuatro defensores y tres volantes de marca.



Así, todo el plan de Millonarios se desplegó en su totalidad, y a los 18 minutos encontró el premio al toque-toque dinámico que propuso el visitante. Emerson Rodríguez buscó a Macalister Silva, quien habilitó a Andrés Felipe Román, autor del 0-1 al definir por el medio de las piernas del arquero Leandro Castellanos.



Alberto Gamero puso a debutar al arquero Esteban Ruiz, quien no atajaba hace más de un año, pero no era exigido por un tímido Santa Fe. Por su parte, Silva manejaba los hilos de Millonarios, dueño del partido. A los 27’, una nueva jugada de sociedades veloces para romper con el bloque defensivo cardenal: Daniel Giraldo entró sin pedir permiso al área albirroja y anotó el 0-2; no lo celebró, pero cumplió con ‘la ley del ex’.



En la siguiente jugada, Alex Mejía probó al arco albiazul y su remate se estrelló en el travesaño. Millonarios, le dejó la posesión a Santa Fe, pero supo abroquelarse para contener las ganas, sin ideas, del rival de patio.



Solo Juan Sebastián Pedroza probó a Esteban Ruiz, quien respondió con altura el remate del volante albirrojo. El primer tiempo fue azul de principio a fin, pues dominó y hasta le dejó el balón al rival solo cuando le pareció.



En la segunda parte, Millonarios dosificó la exigencia física, el dominio de balón y hasta las decisiones de atacar. A Santa Fe le tocaba ir a descontar y por eso tuvo más la pelota, pero sin creas verdadero riesgo en la portería azul.



En el remate del partido, los dirigidos por Grigori Méndez, trataron de empujar para anotar, pero ahí sí apareció Ruiz para defender su portería y sacar un par de atajadas que silenciaron al hincha albirrojo.



Triunfo más que merecido para el equipo que dominó las riendas del partido. Millonarios suma tres puntos vitales en la tabla de reclasificación; Santa Fe no aprovechó la oportunidad de meterse a los ocho mejores de la general, ni la derrota del Cali en su clásico para superarlo en la ‘recla’.