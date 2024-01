Millonarios recibió noticia del TAS en caso de Jefferson Martínez

Buena noticia para Millonarios en el caso del arquero Jefferson Martínez, luego de la dedición del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), que le complica las cosas a Envigado. El equipo azul salió vencedor.



Millonarios y Envigado entraron en una disputa tras el fichaje del arquero Jefferson Martínez en 2019. Los dos equipos firmaron una cesión por 550 mil dólares, de los cuales los bogotanos pagaron 150 mil, correspondientes a la primera cuota, y quedaron pendientes 400 mil dólares, los cuales no pagaron tras no hacer uso de la opción que tenían sobre el jugador.



Esto le permitió al jugador irse gratis a Atlético Bucaramanga y después al Junior de Barranquilla (su club actual). Envigado alegó que hubo un golpe a sus arcas, porque Millonarios dejó perder las comisiones correspondientes a esos movimientos al no firmarle un contrato, por eso recurrió a la Dimayor.



Pero el caso explotó el año pasado después de que Envigado no acogiera la decisión de la Comisión del Estatuto del Jugador de la Dimayor que indicó: “Azul & Blanco Millonarios S.A. NO incumplió el Convenio Deportivo suscrito con Envigado Fútbol Club S.A. el día 27 de junio de 2019”, por lo cual no había ninguna obligación de pagar los 400 mil dólares que estaban pendientes.



Envigado no se resignó y antes de apelar a la Comisión del Estatuto del Jugador de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), que era la instancia indicada, decidió llevar el caso directo al TAS en una apuesta arriesgada. El máximo tribunal deportivo aceptó la apelación en 2023, a pesar de la queja de Millonarios, que alegó falta de competencia.



En un principio, el Tribunal habría encontrado en la petición de los antioqueños posibles irregularidades que justificarían su intervención. Sin embargo, en las últimas horas se conoció un giro repentino del caso.



EL TIEMPO confirmó que el TAS se declaró no competente, en ese sentido, Envigado deberá pagar los costos legales en los que incurrió el club bogotano.



Por su parte, en Millonarios se considera que el Tribunal Arbitral Deportivo le dio la razón en el caso Jefferson Martínez.



Redacción DEPORTES EL TIEMPO