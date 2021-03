Novedades en el once inicial: así formará Millonarios vs Águilas

Este jueves, en el estadio Alberto Grisales, Millonarios tendrá un duro reto al enfrentar a Águilas Doradas en el duelo correspondiente a la fecha 14 de la Liga BetPlay.

El conjunto embajador, que viene de caer ante Atlético Nacional, buscará una victoria en condición de visitante para afianzarse en el grupo de los ocho.



No obstante, con las bajas de Fernando Uribe, David Mackalister Silva y Juan Pablo Vargas, el DT azul, Alberto Gamero, tuvo que mover sus fichas y presentar su mejor once para conseguir los tres puntos en territorio antioqueño.



Fredy Guarín y Andrés Murillo son las grandes novedades en el once titular del cuadro embajador para esta noche.

Así formarán los equipos