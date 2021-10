Millonarios y sus arqueros: ¿quién se va para darle espacio a Montero?

Álvaro Montero se convirtió oficialmente en el primer fichaje de Millonarios para la temporada 2022, un año en el que espera participar en la Copa Libertadores e ir por títulos en la Liga y en la Copa BetPlay.



El arquero, con paso por Selección Colombia, reforzará una posición crucial para el proyecto de Alberto Gamero, pues los porteros este año no han dado la confianza suficiente y se ha rotado porque no se ha encontrado un titular fijo, que brinde todas las garantías.



Actualmente Millonarios tiene cuatro arqueros: Christian Vargas, Juan Moreno, Esteban Ruiz y Camilo Romero, siendo este último el que no ha tenido minutos en el equipo profesional. Así, con Montero serían cinco porteros para 2022… ¿Hay cama para tanta gente?



La idea de Millonarios, en principio, es tener a Montero para que se consolide como titular, pues su recorrido internacional, su gran actuación en Deportes Tolima, su paso por Selección, y sus 26 años, proyectan un arquero que deberá rendir al máximo para ganarse un cupo mundialista, en una eventual clasificación cafetera a Catar 2022.



Es así que Millonarios deberá salir de un portero: Christian Vargas y Juanito Moreno tienen contrato, aunque no se descarta arreglar una sesión a otro equipo para que tengan minutos de competencia.



Pasa lo mismo con Camilo Romero, canterano que, por el momento, parece no tener un espacio, y podría ganar experiencia en otro club.



Aparece entonces Esteban Ruiz, quien acaba de llegar libre a Millonarios y se ganó el puesto de titular en los últimos partidos de Liga. Sin embargo, el guardameta bogotano tiene un acuerdo hasta diciembre de 2021 y sería el ‘sacrificado’.



Ojo, no es la última palabra en Millonarios, pues Gamero le ha tomado confianza y ha invitado a Ruiz a que trabaje tranquilo y se gane un puesto para el equipo embajador en 2022.



¿Cuál sería el arquero que debería salir de Millonarios para 2022? ¿Qué opina el hincha?