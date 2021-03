Uribe-Arango: la dupla de delanteros con mejor registro en la Liga

Con 22 puntos en 11 partidos jugados, Millonarios se ubica en la cuarta casilla de la Liga BetPlay y, con un partido menos, sueña con afianzarse entre los ocho, para de esta manera disputar los cuadrangulares finales.

La tabla de posiciones indica que el conjunto embajador ha marcado un total de 16 dianas, siendo así el cuarto club con mayor cantidad de goles anotados en lo que va del campeonato. El primero en la estadística es Nacional con 21 tantos, luego Tolima con 20 y Jaguares con 18.



Fernando Uribe y Cristian Arango son, en gran porcentaje (cerca del 80%), los artífices de esa diferencia de gol que tiene hoy el cuadro de Alberto Gamero. Ambos jugadores (Uribe con 6 goles y Arango con 5) conforman la dupla de delanteros con mejor registro en lo que va de la Liga. Claro, Jarlan Barrera y Jefferson Duque, futbolistas de Nacional, registran la misma cantidad de goles que los anteriormente mencionados, pero hay que tener en cuenta, que, Barrera es un volante ofensivo y el compañero natural para Duque, en ataque, es Jonathan Álvez.



Como dato curioso, los dos delanteros embajadores han marcado en el mismo partido en tres ocasiones distintas: Once Caldas, Deportivo Pereira y Deportivo Pasto. Una cifra que no está nada mal para una dupla de artilleros que, hasta hace un par de meses, están jugando juntos.



Arango y Uribe han compartido en el terreno de juego durante 778 minutos en lo que va de la temporada, curiosamente, cuando ninguno de los dos ha estado, Millonarios no marcó gol y cayó derrotado (Junior 2-0 Millonarios).



Millonarios se enfrentará en la próxima fecha a Atlético Nacional, rival directo por la clasificación al grupo de los ocho. Este partido tendrá un duelo especial: Arango-Uribe vs Barrera-Duque. Promete goles.