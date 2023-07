Millonarios fue multado por festejo en Liga: celebración costosa

Millonarios terminó el primer semestre del 2023 con la conquista de la estrella 16, al derrotar a Atlético Nacional en el estadio El Campín, desde la tanda de los penaltis. Festejo en la cancha y también, se sumaron algunos familiares y otras personas.



Con el paso de los días, se evidencian más reacciones. Sin embargo, ahora es noticia porque la Dimayor amonestó y sancionó a los campeones de Colombia, ante los comportamientos mostrados en el estadio El Campín por parte de aficionados y cercanos al plantel azul.



La entidad publicó en la resolución número 48 del 2023 que Millonarios fue multado con $11.600.000 por la presencia de personas no autorizadas, durante la celebración del título en El Campín, tras los informes de los comisarios de campo.



En el informe, Dimayor afirmó que “El club local no cumplió con el protocolo de premiación en el aspecto que dejaron pasar a la cancha a los familiares y personal no autorizado ‘que no tenían manilla’ al terminar el partido, en los actos de premiación del campeón y foto oficial del patrocinador”.



Además, de un llamado de atención por las bengalas que lanzaron los aficionados de Millonarios, al inicio del partido.