Alerta en Millonarios: Leonardo Castro no estará con Águilas

Millonarios se concentrará en la Liga BetPlay, para empezar a ponerse al día en el calendario. Este domingo se cruzará con Águilas Doradas, correspondiente a la novena jornada del campeonato. Luego de lo que fue la participación en Libertadores, tendrán la mente puesta en el certamen, antes de arrancar la Sudamericana.

Ante las bajas que se han presentado, con las lesiones de Llinás, Bertel, además de Ruiz, quien continúa bajo observación, se le suma una nueva, que representa una parte fundamental para los embajadores.



Leonardo Castro llegó con todos los rótulos, luego de ser el goleador del semestre anterior, pieza fundamental de la conquista del título del Pereira. El delantero no estará en el partido de este domingo contra Águilas Doradas, así lo confirmó Millonarios, a través de sus redes sociales.



“Millonarios FC informa que, en el entrenamiento, Leonardo Castro sufrió un esguince grado 2 en su tobillo izquierdo por lo cual no pudo ser tenido en cuenta para el juego vs Águilas Doradas. Incapacidad según evolución”.