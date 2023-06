Juan Pablo Vargas deja Millonarios por la Selección: ‘Es horrible’

Millonarios dejó atrás la derrota contra Chicó, que dejó el grupo B del cuadrangular con mucha adrenalina para la sexta fecha, pues ambos clubes anteriormente mencionados tienen las chances para llegar a la disputa del título.

Uno de los jugadores fundamentales de los embajadores es Juan Pablo Vargas, quien partió este lunes rumbo a Costa Rica, para la concentración de su Selección, en el marco de la fecha FIFA. Luego del duelo en Tunja, el central habló con los medios de comunicación y se refirió al duelo en el estadio La Independencia “Faltó ganar, creo que hicimos lo mejor posible y cometimos errores que costaron el partido. Nos faltó eso, o por lo menos no perder y no ver esto como una tragedia”.



Agregó sobre las virtudes de los locales “Nosotros sabíamos que hacían transiciones y metían hombres entre los centrales, las bandas y volantes. En Bogotá lo hicieron, tienen buen planteamiento. Tampoco esperamos esa sorpresa”.



Complementó “Al final, siempre hay pequeños errores que cuestan partidos. Es no cometer errores, si es decir que uno u otro debe hacer algo es como si tocara corregir. El pase no fue lo mejor, hubo mucha imprecisión. Entre semana se hará un buen análisis y se mejorará”.



Se refirió a la posibilidad de los nombres que reemplazarán a los convocados en la fecha FIFA “Creo que hay jugadores con mucha calidad, los que nos vamos, seremos bien sustituidos por los jugadores que están, no será la excepción”.



Para finalizar, se le cuestionó acerca de las salidas de Millonarios en etapas finales de Liga, que coinciden con las fechas FIFA o compromisos de Selección Costa Rica “Es horrible, uno juega todo el torneo y se tiene que ir en las finales. Para nadie es agradable. No es horrible por irme a la Selección, porque mi país es hermoso y ponerme la camiseta roja de Costa Rica es un orgullo, es un sueño de niño. Pero la situación de chocar entre tener que irme y dejar a Millonarios, porque la Selección tiene potestad por fecha FIFA, es duro para uno y no es que uno le desee eso a alguien como jugador”.