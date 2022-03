Alberto Gamero no solo destacó a su equipo, sino la labor del Caldas

Una victoria más para Millonarios, que no solo mantuvo el liderato, sino que dio un paso gigante, para acercarse a la clasificación. Las 26 unidades los dejan cerca de asegurarse, con tiempo, en los cuadrangulares.



El estratega destacó la labor de sus dirigidos, pero, también enalteció el trabajo del Once Caldas, destacando la calidad de los manizaleños.



Análisis del partido: al terminar el partido, hablé con Corredor. La gente tuvo que salir contenta por el partido. Vieron dos equipos que entraron a jugar bien, con ideas parecidas, con fútbol similar. Respetando el balón. Ellos tenían seis en contra, habían perdido pocos partidos. Un partido que estaba al nivel de cada equipo. Necesitábamos los puntos para afianzarnos en la tabla, seguir sumando en la reclasificación.



Con Jader, le pedí, no teníamos que quedarnos con los dos centrales. Tocaba asociarse con Sosa y que él entrara más. Son los cambios que quizás no resultan o sí. No son malos cambios, a veces el que entra no lo hace bien. Jader, Cuenú, Rosales, Guerra entraron bien, ahí les pedimos que si se hace un cambio, es para que mejore.



Filosofía del club, desarrollo de la idea ante el rival: ellos hicieron presión, por momentos salimos un poco mejor. Ambos presionaban, trataron de hacernos presión larga. Eran dos equipos similares, con una idea parecida. A Corredor le dije que iba a salir un bonito partido. La idea y lo que proponemos en la cancha lo vamos haciendo mejor. Indudablemente, un fuerte es la recuperación tras perdida, no tener el equipo en bloque medio, en darle circulación.



No queríamos regalar el balón, lo hablamos, el dimos rotación. Vargas, Vega y Llinás fueron los que más tocaron el balón. Hoy uno queda tranquilo porque ganamos bien.



Cambio de Jader y orden a Daniel Ruiz: a veces, eso nos lo pide el partido. En el caso de los cambios, nos piden que si un jugador no lo hace bien, hay que sacarlo. Si veo que no se sentía bien, a pesar de que Celis juega por izquierda, a Daniel le gusta por el otro lado para entrar. Pero no había espacios.



Les manifesté que cambiáramos los perfiles, porque al entrar por dentro, nos doblaban. No fuimos importantes en eso. Al hacerlo, fuimos contundentes, quizás en el primer tiempo no tuvimos las acciones claras, pero jugamos bien. Nos hacía falta un jugador que llegara a pivotear. Teníamos fijados a los laterales de ellos.



Larry tuvo dos opciones llegando para anotar, nos da la opción para cuando el atacante salga, él ingrese.



Nivel de Daniel Ruiz: sigue en aprendizaje, en esa etapa donde debe aprender cosas. Acá las está aprendiendo, que maneje los dos perfiles. La idea es que esté en un equipo grande como Millonarios, él quiere y todos quieren salir con Millonarios, hacer la mejor campaña. Ojala lo tengamos por un tiempo largo, para consolidar lo que es el proyecto. Que entienda que le faltan muchas cosas para ser ese jugador de elite.