Fernando Uribe y los penaltis en la final: ‘Le agradeceré a Larry’

Millonarios ya inició trabajos para el segundo semestre del 2023, pensando en defender el título de Liga y Copa, donde tendrá participación a nivel local, tras la eliminación en Copa Sudamericana. Momento para ajustar detalles, desde lo físico, luego del desgaste realizado.



Uno de los jugadores que regresó en el 2023, para aportar desde las oportunidades que le brindara Gamero, fue Fernando Uribe. Terminó entre los goleadores del equipo, pese a que no fueron tantas anotaciones, pero sirvieron en momentos puntuales para la estrella 16.



El pereirano habló con el programa El Alargue, de Caracol Radio, acerca de sus pasos por Millonarios “Me he sentido bien cada vez que he estado. Hay lados en el mundo donde uno siente que es su lugar y Millonarios es ese. Gracias a dios se me dio el título aquí”.



Cuando le preguntaron por lo que ocurrió en los penaltis, contestó “En algún momento vamos a hablar de eso. Yo estaba en la lista de los cinco cobradores y algo pasó en ese momento. Larry es el que termina cobrando por mí en el quinto lanzamiento y le voy a agradecer toda la vida a Larry”.



Al consultarle acerca de una eventual llegada de Falcao a Millonarios, dijo “Yo soy uno más que está haciendo toda la fuerza del mundo para que llegue Falcao y ojalá estando yo acá. Sería un privilegio compartir camerino con una insignia, el solo hecho de compartir el día a día es un privilegio para toda la vida”.