¿Si hay relevo? Los jóvenes respondieron en Millos, otros, en deuda

Millonarios mostró un equipo alternativo contra Once Caldas, donde los jóvenes mostraron cosas interesantes, siendo lo más destacable, en un juego lleno de dudas y poco juego, de ambos lados. Las acciones de gol escasearon en ambos clubes.

El duelo dejó críticas de lado y lado. Por parte de los manizaleños, quedó en evidencia sus problemas en la cancha, donde no encajan bastantes cosas, pese a la victoria, pues cedieron terreno y regalaron la esférica, teniendo en cuenta que al frente tenían a un equipo alterno y que están en la necesidad de salir de la zona cercana al descenso.



En Millonarios, el nivel bajo de algunos jugadores quedó en evidencia. La falta de ritmo de esta nómina es evidente, incluso, el mismo Alberto Gamero reconoció que ni en los entrenamientos había coincidido el onceno, mostrando ciertas falencias y errores.



Dentro de lo destacable, el nivel de Nicolás Arévalo, siempre aportando al equilibrio. El juvenil se ubicó en toda la mitad de la cancha, relevándose con Larry Vásquez para ayudar en la salida del equipo, que, durante el primer tiempo, fue un punto complicado.



En la zona de centrales, es evidente la falta de ritmo y de partidos entre Arias y Vanegas, pues en el gol de Dayro, el sector izquierdo de la defensa se vio comprometido. El aporte de Quiñones y Guerra fue poco en la generación, no aprovecharon las bandas y Gamero cambió el tradicional 4-2-3-1 por el 4-3-3. Guerra tuvo un remate y no se combinó con Alba en salida. Quiñones y Asprilla fallaron en el tanto rival.



Además, el número 7 no tuvo la posibilidad de explotar su media distancia, una de sus virtudes. Con los cambios, Valencia pasó a un costado, mostrando que le va mejor como extremo, que como nueve de referencia. Adicionalmente, Paredes, que fue otro de los que entró, mostró cosas interesantes.



Pese a eso, surge la duda de si realmente la segunda nómina de Millonarios puede ser competitiva, de cierta forma, para tomarla en cuenta en Liga. Gamero apostó por el descanso y le dio prioridad al duelo de Libertadores. Del ensayo contra los manizaleños, quedaron varias cosas interesantes, pero vuelve la duda de si realmente la nómina de los embajadores, en este momento, es amplia para afrontar las dos competiciones.



Cabe destacar que aún está a la espera de que jugadores como Luis Carlos Ruiz, Fernando Uribe y Stiven Vega, que seguramente lucharán por una plaza entre los inicialistas, pero mientras tanto, aportarían de buena manera en duelos como estos, en caso de que los embajadores lleguen a avanzar en Libertadores.