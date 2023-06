Mackalister Silva: ‘Sabíamos que el trabajo nos respaldaría’

David Mackalister Silva levantó otra corona con Millonarios. Festejó como hincha y como referente de los azules, conquistando la estrella 16 para los embajadores en Liga.



El capitán de los azules habló con los medios de comunicación, refiriéndose a lo que fue esa definición en los penaltis, la expectativa que tenía, importancia de su familia y el hito que ha marcado con una nueva estrella.



Tranquilidad en el partido: la verdad antes de iniciar la final, lo único que pedí era que dios me diera sabiduría para cual fuera el resultado y comportarme. Me aferré a eso en los partidos y penaltis.



Justicia por el título de Millonarios: es difícil ser juez para decir que es justo o no. Estamos disfrutando el momento y uno de mis temores era que, si no se conseguía, se iba a tildar este proceso nuevamente. Acá se ha trabajado desde la cabeza, hasta toda la gente de la oficina, al que abre la puerta. Por todos los que se fueron y querían quedarse, por todos ellos, era mi temor.



Un proceso de tanto esfuerzo se entierrara o tachara. El fútbol no da tiempo, la celebración será corta, viajamos pasado mañana. Tenemos un partido en Sudamericana porque queremos estar allí. A los que siguieron esto muchas gracias.



Qué hablaron durante el entretiempo: literalmente hablamos que no se estaba jugando mal, necesitábamos más comunicación en las bandas con los cambios. Seguir igual y confiar en nosotros. El trabajo nos iba a respaldar.



Considerado como uno de los ídolos de Millonarios: ese rotulo no me queda bien ponérmelo a mí, pero seguiré trabajando. En algún momento dije que habíamos tenido una charla en estos días sobre la historia de Millonarios, eriza la piel escucharla. No me imagino que pasen 60 años y estar ahí.



Las palabras de su familia durante la semana previa: literalmente ese problemita se lo dejé a mi esposa. De verdad le dije que quería desconectarme, los amaba mucho. Son niños que a veces no entienden las situaciones y es duro cuando no salen las cosas, es enseñarles a tener sapiencia cuando salen.