Gamero: ‘Vamos por un buen resultado contra Nacional con este grupo’

Millonarios afrontará con nómina suplente el partido contra Atlético Nacional, que viene sumando minutos, debido a los compromisos de Libertadores. Los embajadores llegaron a Medellín en horas de la tarde, quedando listos para el juego de este sábado, en el Atanasio Girardot.



La rotación se volvió parte del diario vivir de Millonarios, que quiere buscar el golpe en Brasil, para meterse en fase de grupos de Copa Libertadores. Alberto Gamero confía plenamente en las capacidades de sus jugadores, sin importar si son los habituales.



El entrenador de Millonarios, habló antes de tomar rumbo a Medellín, sobre el grupo que viaja al clásico “Un grupo distinto, contra Mineiro se hizo un desgaste grande. Queremos recuperar el grupo para otro desgaste en Brasil. Será similar que contra el Deportivo Cali”.



Complementó con el objetivo de darle rodaje a un equipo que va sumando minutos juntos “Nosotros pensamos en Liga, vamos a llevar un equipo competitivo, que ha tenido sus partidos juntos. Es sacar un buen resultado, tratar que el grupo tenga roce, ya tuvieron una opción contra Cali, Caldas y ahora contra Nacional. Se nos pondrá así, pues con fase de grupos tendremos partidos miércoles y no podemos tener a todo el plantel”.



Agregó sobre las virtudes de Nacional “Es un equipo con buena media distancia, hace goles de fuera del área, con laterales que van al ataque, como Román y Banguero. Hacen tridente en la mitad o el 2 a 1. Veremos si sale Duque o Tomás. Siempre intentan atacar las bandas y tomar la pelota. Necesitamos quitarle el balón para administrarlo y ser fuertes en las bandas. Tienen pelota quieta, hay que concentrarnos y estar pendientes en todo el partido”.



Se refirió a la ausencia de Juan Pablo Vargas, quien venía disputando los dos partidos recientes como titular “Ha venido jugando varios partidos consecutivos y queremos darle la importancia que merece un partido de Libertadores. Aquí tenemos a Arias que ha venido mejorando, ha entrado bien y con Vanegas se ha compenetrado, no tenemos inconvenientes”.



“Ellos tienen un grupo joven. Nacional no tiene tantos de experiencia, tiene varios como Duque, Zapata, Pabón. Son muchachos que Autuori les da la oportunidad, les da la chance para mostrarse. Los futbolistas que nosotros llevamos han jugado, saben que es un duelo agradable, queremos ganarlo y la afición igual” sobre el factor anímico y la juventud de ambos planteles.



Aprovechó para enviarle un mensaje a la afición “El hincha y nosotros queremos ganar. El fútbol es hacer un gol más que el oponente, buscaremos el partido. Estamos agradecidos con la afición, porque a todos lados van. Mi pensamiento es que ellos saben que tiene la afición respaldándolos”.



Enfatizó en el papel de los laterales derechos “Israel jugará allá. Perlaza hizo un buen primer tiempo contra Mineiro, estaba a la expectativa con la amarilla, había roce. Nos pasó el año pasado contra Fluminense. Hablé con él y le dije que estaba jugando bien, lo dejé en Bogotá”.