Gamero enfatizará en la concentración: ‘Hay que minimizar el error’

Millonarios se juega la clasificación a la final de la Liga BetPlay, enfrentándose al Medellín en el estadio El Campín. Los azules tienen todo en sus manos, para alcanzar el objetivo y buscar un nuevo título en Colombia.



Alberto Gamero, técnico de Millonarios, se refirió a la importancia del partido, agradeciéndole a los aficionados y sobre la necesidad de minimizar los errores en el campo, para lograr el tiquete a la final.



Nómina del DIM: no creo que tengan un equipo con muchos pelados. Tienen un grupo donde todos quieren estar y nosotros no nos vamos a hacer la idea que van a llegar con juveniles. Tengo en el imaginario un equipo, no saldrán de ahí.



Es pensar que no van a regalar nada, quizás habrá algunos muchachos que querrán mostrarse. No será fácil, en ningún lado lo será. Tenemos que mentalizarnos durante muchos años, que acá es transparente, sin trampas. Queremos ganar, tenemos que hacer un buen partido.



Mensaje a la afición: al hincha en Tunja les di las gracias por acompañarnos, el equipo respondió a la expectativa. Que te hagan dos goles en poco tiempo no quiere decir que jugaste mal, allá lo hicimos bien. Queremos darle satisfacción al hincha, pero esto no es solo un resultado. Mañana tenemos la oportunidad de ir a una nueva final.



Hemos hecho 48 puntos, si el campeonato acabara mañana, como en otras ligas, mañana seríamos campeones. Al aficionado le agradezco, mañana llenarán al estadio, pero que sepan que siempre salimos a ganar, brindarse en la cancha. Ojalá podamos darle la satisfacción al hincha.



Clave en la concentración: hemos cometido errores en descuidos, hay que estar 100 minutos concentrados, es el mayor punto para mañana. Es estar concentrados, estamos alertas a todas las fases que nos puedan presentar, que el equipo entienda que este juego nos representa muchas cosas. Si queremos ganar, tenemos que cometer pocos errores. No solo en lo defensivo, sino en lo ofensivo, como cuando se erra un gol.



Trabajo en la parte mental: ¿cómo se trabaja la mente luego de dos partidos perdidos? Haciendo deber. Hemos hecho 58 puntos en reclasificación y Sudamericana. No son dos juegos caídos, son 58 puntos hechos, no nos lo han regalado. Este grupo sabe que cometimos errores en dos partidos, pero tenemos cosas muy buenas. No puedo hacerles olvidar lo bueno que han hecho por dos caídas.



Con eso no quiero decir que no todo es bueno, hemos cometido errores y la idea es corregirlos. Es hacerles ver las cosas buenas que hemos hecho. Tener mejor pateada del balón, más concentración, mejor repliegue. Todo lo mejoramos.

Salida por el piso con Jorge Arias y cambio en la zona central: siempre lo digo, el inicio de juego no es para que se vea bonito, sino para superar líneas rivales. Uno o dos toques en campo nuestro o en la zona 1, pero yo juego largo. El hombre libre lo buscamos en punta. A mí no me gusta buscar el hombre libre con el arquero, sino adelante. Sea con Llinás o Arias, además de Larry que se mete a hacer el tres.



No es una orden, a menos de que el delantero de ellos esté cercano a uno de los centrales. Si los tienen cercados a ellos, incrustamos a Larry ahí. No es una receta médica solo con Arias. Son alternativas que podemos tener. Además, Arias viene jugando de lateral, pero es hacerle ver que refresque esa posición, que ha jugado ahí.