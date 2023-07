Gamero explicó la rotación en el esquema: a gusto con el ensayo

Millonarios sacó un empate, en medio del ensayo que planteó Gamero, contra Deportivo Pasto. Pese a ser una estructura que ha trabajado y que lo hace el plantel en su diario vivir, es la primera vez en la era del sonero que los embajadores salen con tres defensores centrales, complementados por los carrileros.



Momento para estrenar el título y Alberto Gamero sacó un empate en Nariño, pese a tener chances de convertir y sacar la victoria. Estas fueron las declaraciones del técnico azul, sobre lo mostrado en cancha, destacando la labor de sus defensores, pero advirtiendo la necesidad de mejorar en definición.

Balance del partido: muchas cosas positivas, habíamos pensado y practicado, mirado los cinco defensores. Me parece que hoy fue un trabajo serio, sólido. Aparte de eso me sorprendió la posesión del balón del equipo. El salto de línea de los centrales nos sirvió bastante. No me gustó que tuvimos dos opciones claras de gol y no las metimos. Me encantó la forma, cómo lo entendieron en el campo.



Tuvimos dos laterales jóvenes como Rosales y Asprilla. Entró Sander y lo hizo bien. Son cosas para ir dando modificaciones. Comenzamos con un 5-4-1 y terminamos con 4-3-3. Para ellos es bueno y a medida los enriquecerá en lo táctico.



Cambio de estructura pensando en el Pasto o en los cambios para el semestre: le estamos hablando que no son las estructuras, es el juego, que entiendan lo que hay que hacer en el campo. He escuchado mucho y los jugadores supuestamente entran con una numeración, pero en el global de eso, existe el juego. Lo hemos hecho muchas veces con cinco, tres. Es el jugar. Diariamente en nuestros trabajos dividimos la cancha.



Si con una estructura tu juegas bien, debes hacerlo con otra. Me gustó mucho porque aquí no es fácil, Pasto estuvo cerca de ir a la final el semestre pasado. Son situaciones que se presentan y las haremos, variaremos también. Me gusta que el jugador sepa manejar las estructuras. A Vargas lo favoreció hoy, en su Selección juega así.



Todo esto es ganancia para ellos, para Llinás, Arias, Moreno, Vanegas, Murillo.



Equipo propositivo en los primeros minutos y bajó el ritmo: no estábamos jugando solos, Pasto entendió los espacios que atacamos. Corrigieron y tampoco esperaban la estructura de nosotros. Hubo momentos que no fuimos claros, la intención siempre fue clara de nosotros. No es que bajemos, el rival nos obliga a hacer cosas distintas. Este equipo donde juguemos, vamos a buscar.



La idea era atacar, buscar el arco contrario. A veces sale bien, pero la idea está.