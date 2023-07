Gamero respaldó a su grupo: ‘Que no se enfoquen en los comentarios’

Millonarios sigue sin levantar el ritmo de juego y el nivel que lo llevó a ser campeón de Liga el semestre pasado. Derrota contra Alianza Petrolera y las cosas en lo futbolístico no son las mejores, ante los partidos que ha disputado en Liga, acumulando tres compromisos sin ganar.



Alberto Gamero, en rueda de prensa, respaldó a su grupo, confiando en que levantarán el nivel, dejando a un lado los rumores de que el grupo se siente cansado físicamente, ante el poco descanso que han tenido. Estas fueron sus palabras, luego del partido en Barrancabermeja.



Balance del partido: es negativo, perdimos el partido. Un gol a los seis minutos y una expulsión a los 16, es para valorar lo que hicieron. No siempre se felicita al caer, pero lo hago. Jugamos casi 80 minutos con 10 hombres. Es cierto que Alianza hizo su trabajo, no decimos que nos pasaron por encima, lo planteamos mano a mano, con errores y aciertos. Queda uno triste por el resultado, pero valoro el esfuerzo.



Charla en el entretiempo, ante el ataque de Alianza por zona izquierda: un jugador puede ser superado. Torres tuvo un buen primer tiempo y ganó la espalda. Bertel entró, marcó mejor y pudimos corregir ese costado. En el segundo tiempo no tuvieron una chance clara, tuvieron opciones de centro. No puedo esconder el esfuerzo del equipo. Me voy tranquilo, más no satisfecho.



Viaje a España y novedades: mañana viajamos. No quiero que el grupo se enfoque en los comentarios, el tiempo o nos dará la razón o a los comentarios, que es que el equipo está cansado. Venimos de jugar contra Crystal Palace y lo hicimos bien. Hoy no vi al equipo reventado, los dos laterales atacaron, los centrales estaban en la mitad de la cancha, nos hacían retroceder, recuperábamos balón y nosotros mismos nos buscábamos eso.



Fuimos a la final y por eso tenemos esas invitaciones, volvemos a jugar el jueves. Regresamos viernes y jugamos lunes. Intercalaremos la nómina, dándole menos minutos. Tenía la idea de jugar un poco menos con Cataño y Silva. Arias es el que más viene jugando, debemos tener tranquilidad y no cansarlo mentalmente.