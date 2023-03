David Silva: ‘Tenemos que mejorar en la ejecución de las acciones’

Millonarios y Águilas Doradas no pasaron del empate, en un duelo que fue un espectáculo para el aficionado, por la intensidad con la que se disputó. Las propuestas en el campo de ambos equipos, destacaron, pues mantuvieron la vocación ofensiva, durante gran parte del compromiso.

El problema de finalización persiste en Millonarios, pues contra Mineiro quedó en evidencia, donde no tuvieron contundencia y se quedaron fuera en la fase tres. Estas fueron las palabras de David Macallister Silva, tras el partido contra los antioqueños.



Asistencias a Uribe: deja ese sinsabor de no lograr el triunfo en casa, al frente teníamos un equipo que tiene movimientos constantes y está muy bien trabajado.



Trámite del partido contra Águilas: fue virtud del rival y nuestros errores. Estábamos advertidos a lo que podían hacer. En el segundo tiempo corregimos, no hubo posesiones largas de ellos. En los minutos finales jugaron en largo, poco habitual en ellos.



La moral debe estar en todos los partidos, pero cuando las cosas no están bien, es bueno tener esa moral y el amor propio.



Cambios en el segundo tiempo y complicaciones para ganar: no es justificar nada, pero fue lo mismo en Libertadores. Tuvimos dos o tres, no la metimos, tuvieron cuatro y las metieron. Hoy tuvimos tres claras en el segundo tiempo, tuve una debajo del arco clara. Más que decidir, es ejecutar mejor.